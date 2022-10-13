Пчела против „Бригады“: Павел Майков назвал культовый сериал преступлением(10)
Актер Павел Майков заявил, что сериал „Бригада“ принес обществу больше вреда, чем пользы. Этим он поделился в беседе с eg.ru.
По мнению Майкова, „Бригада“ — это „преступление перед Россией», в котором участвовал он и Сергей Безруков. Актер также удивился тому, что после съемок в криминальном сериале его коллега сыграл Иисуса Христа в экранизации романа Михаила Булгакова „Мастер и Маргарита“. „А я бы никогда не решился после „Бригады“ сыграть Иисуса или святого“, — заявил Майков.
Актёр объяснил, что сериал нанёс вред тем, что романтизировал преступность. Из-за этого многие мальчики хотели стать бандитами. „А так нельзя. Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия“, — заключил артист.
Майков исполнил в „Бригаде“ роль одного из главных героев — Виктора Пчёлкина по прозвищу „Пчёла“.