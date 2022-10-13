Пчела против „Бригады“: Павел Майков назвал культовый сериал преступлением

По мнению Майкова, „Бригада“ — это „преступление перед Россией», в котором участвовал он и Сергей Безруков. Актер также удивился тому, что после съемок в криминальном сериале его коллега сыграл Иисуса Христа в экранизации романа Михаила Булгакова „Мастер и Маргарита“. „А я бы никогда не решился после „Бригады“ сыграть Иисуса или святого“, — заявил Майков.