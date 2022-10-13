Что такое не везет: у парня аллергия на собственный оргазм

27-летний мужчина, чьё имя по понятным причинам не называется, страдает от гриппоподобных симптомов после каждой эякуляции. Из-за этого ему приходится воздерживаться от секса. Возможно, расстройство сохранится пожизненно. Молодой человек из Англии рассказал, что его болезнь началась лет 10 тому назад, и с тех пор он активно избегает секса или даже романтических отношений. Но эксперты уверили этого парня в том, что он не одинок.

К настоящему моменту в мире установлено 60 случаев так называемого синдрома посторгазмической болезни. Причиной мужских страданий являются аллергические или аутоиммунные реакции на собственную сперму. И жертвы этой аллергии могут сталкиваться с лихорадкой, кашлем, насморком, слабостью в мышцах и нарушениях речи, проблемами с вниманием и концентрацией после оргазма.

Как подчеркивают эксперты, аллергия на оргазм может продолжаться от двух дней до целой недели после эякуляции. Легко себе представить, с каким нежеланием жертва этого расстройства будет заниматься сексом или мастурбировать. Но поскольку очень немногие люди знают об этом заболевании, не исключено, что реальное количество жертв данной аллергии намного больше.