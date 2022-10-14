ВИДЕО | Группа Queen выпустила новую песню — и даже с вокалом Фредди Меркьюри!

Это первая новая песня рок-группы с участием Меркьюри, выпущенная более чем через восемь лет после альбома Queen Forever 2014 года.

Ранее Мэй и барабанщик Роджер Тейлор в интервью BBC рассказали, что песня была записана во время работы над альбомом The Miracle 1989 года. В это время у певца уже был диагностирован ВИЧ, но он не говорил о болезни публично. Меркьюри скончался в 1991 году в возрасте 45 лет в своём доме в Лондоне из-за бронхопневмонии, развившейся на фоне СПИДа.