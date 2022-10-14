Российский актер Артур Смольянинов:„Что с нами не так? Почему мы не можем просто жить по-человечески?“

— Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда. Кто-то еще успел со мной поработать [с начала войны], и я этим людям очень благодарен за то, что они рискнули.

— Это магистральные вопросы, о которых я тоже думаю и которые хотел задать. И это связано не только с тобой, но и со всеми нами — насколько уместно все, что мы делаем. Давай начнем так: когда мы только планировали эту беседу, я думал, что мы сосредоточимся исключительно на музыке. Тогда вышло твое большое интервью Катерине Гордеевой, ты говорил подробно о войне и политике. Но реальность вносит свои коррективы. Выход твоего дебютного альбома откладывался из-за начала войны, сейчас он наконец представлен слушателям, в России мобилизация, а ты уже не в России. Это так?

С другой стороны, дети же не выбирают, когда им рождаться, они рождаются в любые времена. Значит, его [альбома] время родиться именно сейчас.

— Я, честно говоря, просто не понимаю, как сейчас о музыке говорить. Не понимаю, есть ли в этом смысл. Не понимаю, насколько сейчас мой альбом, моя музыка адекватны происходящему — в этой ли она реальности. Это какое-то пограничное состояние, как в кино, ты протягиваешь руку — и в последний момент [становится понятно], улетит герой в пропасть или нет. Мне кажется, что мой герой на грани пропасти. Это странное ощущение, я просто растерян. Черт его знает.

— Перед нашей встречей я начал думать о том, что чувствую и как об этом сказать. Если позволишь, начну со своего небольшого вступления.

Актер театра и кино, музыкант Артур Смольянинов собрал рок-группу „Смола“ и выпустил первый альбом „Пыль“. В апреле 2022 года он дал журналистке Катерине Гордеевой интервью, где заявил о своей антивоенной позиции, после чего его исключили из нескольких проектов с госфинансированием — и он уехал из России. В интервью „Медузе“ Смольянинов рассказал о своей первой музыкальной работе, а также о том, почему отмены русской культуры на Западе не существует — и почему внутри страны людям так сложно друг с другом договориться.

Так все потихонечку и произошло. Из всех предложений, которые мне пришли о работе за границей, я выбрал для себя самое интересное — предложение уехать поработать в Америку на полтора месяца.

Вот такие новости до меня доходили. Подробности не ясны, но общая картина предельно понятна. При этом я все равно человек аполитичный, я не претендую на власть, я не лидер общественного мнения. То есть я не являюсь для них, в принципе, объектом первичного, вторичного и даже, может, третичного внимания. Но я предполагал, что все будет именно так.

Но я просто постепенно узнавал какие-то факты: то министр культуры меня вычеркнула из одного проекта с госучастием; про другой проект говорят, что он то выйдет, то не выйдет. Какой-то чиновник одному моему знакомому продюсеру говорит, есть две новости — хорошая и плохая. Плохая: *** [хреново], что он высказался. Хорошая — молодец, что не ****** [уехал]. Ну а третья новость, если вы хотите, чтобы все вышло, он должен сейчас выступить в обратную сторону. Классическая схема. На что, конечно, друг мой ответил, что „я ему даже звонить не буду“.

— Нет, ничего такого. Эмоциональный фон вокруг был очень положительный. На улицах подходили люди, благодарили. Это было очень искренне, меня это грело все это время. Ты понимаешь, что все сделал правильно. И главное, что совесть твоя чиста и ты спокоен. Это отличное чувство, оно дает силы жить.

— Безусловно. Не сразу и не резко, и в относительно в мягкой форме, даже в очень мягкой — никаких репрессий не было.

— То есть на твоей работе сказалось то, что ты публично заявил о своей антивоенной позиции?

После интервью [Гордеевой] мне пришло довольно много предложений о работе за границей. Приезжайте, попоете нам песни, что-нибудь придумаем и так далее. От большинства из них в тот момент я отказался, потому что чувствовал, что не время, что хочу еще быть здесь [в России], попробовать здесь, пока есть возможность. Понятно, что на тебя движется ледник, но мне не хотелось убегать от него, а все-таки отступать постепенно и надеяться, что он остановится. Но он только ход набирает.

Реальная жизнь: там, где я сейчас [в Европе], многие говорят по-русски, никто на меня косо не смотрит. Люди меня так же узнают, люди мне улыбаются, люди со мной разговаривают, люди меня приглашают в гости. Я не испытываю по отношению к себе никакой русофобии. Так может, тем, к кому ***** [плохо] относятся, стоит задуматься почему? Может быть, с ними что-то не так? Может, они себя просто ведут как-то не по-людски? В этом проблема.

И этих мелочей огромное количество. Для меня сейчас стала очевидной эта линия, как между двумя слоями атмосферы: есть реальная жизнь, а есть информационно-политическая. Это два разных слоя пирога, они, конечно, между собой взаимосвязаны, но при этом почти не пересекаются.

Вот тебе пример. В гостинице в городе Киркенес, а это, простите, жопа норвежского мира, консьерж на ресепшене. Ему 60 лет, он говорит по-русски — и хорошо говорит. А я стою, слушаю и думаю: „Интересно, в городе Заполярный Мурманской области можно себе представить консьержа, говорящего по-норвежски?“

— Я стою, смотрю на них и думаю: „Что с нами не так? Почему мы-то так не можем? Почему мы не можем просто жить по-человечески? Что нам мешает?“ Мы никому не нужны. Нас никто не хочет ни развалить, ни уничтожить. Здесь так хорошо люди живут, что последнее, о чем они думают, — это война. Им, наоборот, нужно, чтобы от них ********** [отстали], они как раз заинтересованы в том, чтобы с той стороны был адекватный сосед.

— Очень хочется в очередной раз убедиться, что везде живут одни и те же люди в самом широком этого слова. И что на самом деле разница между нами только в головах. Я продолжаю убеждаться в этом каждый день. Например, я недавно проходил границу с Норвегией… Это конечно, ***** [блин]. Ну реально, ты переходишь 30 метров — и перед тобой другие люди, у них просто другой софт в голове, другой взгляд.

— Представляю, конечно, как это звучит, особенно сейчас. Но мне все равно, кто и как будет на это реагировать. Во-первых, мне просто хочется увидеть своими глазами этот мир.

И поэтому все наши словоизлияния, вся наша бесконечная интеллигентская рефлексия и демагогия по поводу того, как нам лечить и спасать русский народ, — это все полная ерунда, по-моему. Русскому народу, его разным слоям и частям, для начала хорошо бы друг с другом познакомиться по-настоящему. Посмотреть друг другу в глаза непосредственно.

— И вот он впервые в истории, по-моему, настолько массово и одномоментно вышел в паблик. И я увидел, как реально этот путинский электорат выглядит. Этих людей много, по-настоящему много. И, объективно говоря, в массе своей уровень инфантилизма этих людей таков, что на их фоне гражданин Путин и правда выглядит большим интеллектуалом и знатоком всего на свете. Для них он буквально демиург и спаситель России, вот той самой „великой“ России из телевизора, которой в реальности они вокруг себя никогда не видели. И еще я понял, что я, городской житель и работник умственно-культурного труда, с этим народом глубинным практически не пересекаюсь, мы не знаем друг друга. Мы друг с другом по большому счету незнакомы.

Я сейчас смотрю на эту окаянную мобилизацию и понимаю, что на самом деле „русский глубинный народ“ — это не просто образ. Этот вот, что называется, ядерный электорат Путина. Это не просто цифры от Эллы Памфиловой. Он реально существует.

— Причем не в Турцию или Египет, а в Европу — во Флоренцию, в Венецию, в Рим, в Берлин, в Амстердам. Обязательно нужно каждого русского туда свозить.

— Абсолютно. У них в голове реально все так, как в телевизоре. Просто не с чем сравнить — они не видели, как на самом деле. У меня даже появилась утопическая мысль: когда все пройдет и все будет хорошо, все богатые люди должны создать какой-то фонд, который будет оплачивать каждому россиянину одну поездку за границу.

— Есть большая проблема экономического свойства. Огромное количество россиян не то что не может позволить себе выехать — у многих никогда не было загранпаспорта. Изначально мы все лишены этой возможности — увидеть мир с другой стороны. И этим пользуется пропаганда.

Воспитывать человека можно, находясь ежедневно рядом с ним и показывая ему собственным примером, что такое хорошо, что такое плохо, — с моей точки зрения. Но я же не дух святой. Я не могу одновременно пребывать всюду, во всех и в каждом. Я человек смертный. Такой же, как и все. Что ты имеешь в виду? Давай переформулируем.

— Подожди, что значит „воспитать“? Это тоже такой жупел жеваный, что „культура что-то там несет в себе и народы воспитует“, вот это все. Но это не так, по-моему, совсем.

— Ты человек культуры. Все любят фильм „9 рота“ с твоим участием. То есть ты тоже условно мог воспитать этот „глубинный народ“…

Плохо же не то, что есть такой условный Вячеслав Володин — он должен тоже быть, может, даже обязан, для баланса. Плохо, что нужно быть таким, как он, и нельзя быть никаким другим. Так появляется ощущение, что вокруг только такие люди, но это же не так. Мы же другие, и мы тоже есть. И мы тоже русские. Российские. Нам нужен полноценный диалог.

Например, Бродский говорил: „Если Брежнев человек, то я нет“. Вот я тоже не могу сказать, что объединяет меня, например, с Вячеславом Володиным, кроме того, что мы одними и теми же буквами изъясняемся? Да как будто ничего вообще. Ноль. Что эта за русскость тогда? Она чья — правильная или неправильная? Она есть вообще правильная или нет? Он же тоже русский.

Такое ощущение, что над этими людьми долго, цинично, последовательно, ежедневно в течение многих десятков лет проводили какой-то безжалостный эксперимент по расчеловечиванию. Они просто этого не осознают. Их разум перманентно подавлен и порабощен. И сейчас уже не вопрос, кто виноват. Это очевидно. Вопрос в том, что делать. И можно ли с этим в принципе что-то сделать? Как преодолеть этот разлом, как этот мост построить? Между нами пропасть.

— Нет неловкости. Есть дикая горечь и жалость к этим людям. Они просто обмануты. Как же так сказать, чтобы это было не обидно? Это как ребенка обмануть. Они просто обмануты, одурманены, морально и физически. Это просто какой-то чудовищный геноцид собственного народа.

Что бы я, например, сделал, если бы встретился с таким человеком лицом к лицу? Во-первых, я бы его положил в больницу. Не в психиатрическую, а в какую-нибудь общую терапию, где среди прочих врачей будет и психолог, конечно, чтобы понять, что у него со здоровьем в целом. Во-вторых, выключил бы ему телевизор на продолжительное время. То есть такой рехаб. Ментальный и физиологический детокс. В-третьих, я бы спросил у него, чего он хочет по-настоящему. Думаю, что он ответил бы „да просто жить хочу хорошо“ или, типа, „хочу быть счастливым“. Не НАТО разбомбить, не все испепелить, не сровнять с землей Лондон, не доминировать во всем мире, не утверждать новый миропорядок — просто жить хорошо, по-человечески. Не как скот в бараке с гнилым очком, определенно.

Я с большой осторожностью отношусь к любым обобщениям, а в таком контексте тем более. Я не могу на себя брать проповедническую роль — рассказывать, как мы сейчас будем друг друга спасать. Мне кажется, надо попроще, с каких-то конкретных вещей начинать, не с этих абстрактных лозунгов.

— Это вопрос трактовки. На мой взгляд, это вообще вторично, как его [фильм] интерпретировать. Это надстройка, но не фундамент. Проблема с фундаментом. Что такое фундамент? Еще раз говорю, мне кажется, что проблема в том, что мы просто не были знакомы друг с другом по-настоящему. С появлением соцсетей большинство из нас постепенно переместилось в свой личный, кому какой нравится, вымышленный мир. Мы просто перестаем замечать и видеть друг друга настоящими, реальными. Со всеми плюсами и минусами. Каждый человек сегодня в инсте может создать себе свой личный апокриф не выходя из дома. И постепенно грань между тобой реальным и виртуальным в голове стирается. Ты уже не очень понимаешь, кто ты есть на самом деле.

— Ты говорил про спасение „глубинного народа“. Но что мы могли сделать? Тот же фильм „9 рота“ сейчас можно объявить очень патриотичным, поставить под флаги с Z и в бой идти под него. Твой герой сейчас, возможно, побежал бы прямо в Донбасс — бороться с выдуманными нацистами.

Я достиг определенного потолка, и для того, чтобы перейти на следующий уровень, мне нужно было какое-то сверхусилие, к которому я не был готов. Но что-то тебя все равно заставляет шевелиться и говорит тебе: спасайся, спасайся, спасайся… Тебя это долбит, долбит, долбит, ты начинаешь искать выход, за волосы себя тащить и пытаться в этой мгле, в этом ледяном космосе искать какой-то свет.

Очень страшная штука — потеря веры. Там, где нет веры, — пустота. Пустоту заполняет необъяснимый страх, и этот страх тебя сковывает, сжимает, он буквально не дает тебе дышать. Я думаю, что все люди в той или в иной степени проходили через такой период в своей жизни. Вот и у меня был такой период. Кроме этого, я понимал, что внутренне себя как актер я исчерпываю. Теряю мотивацию, навык, мне становится скучно.

— Не было какого-то одного момента. Все это было постепенно, все копилось. Это было связано с моими внутренними поисками, с вопросами к себе и мирозданию. Как с этим со всем жить, как это не разлюбить, как в этом не разувериться.

— Давай к твоей музыке. Как появился твой музыкальный проект „Смола“? Актерская профессия с музыкой, разумеется, очень связана, но интересно, как именно ты к этому пришел.

Ну и конечно, обеспечить человека его законными правами. На самом деле ничего сложного, все банально, нужно просто жить, как написано, как мы когда-то договорились, и все. Хорошая же Конституция ельцинская? Ну вот, все, что нужно, — просто жить по Конституции. И если президент — преступник, он садится в тюрьму, так же, как если сантехник Леша — преступник, то он садится в тюрьму. И сидят они в соседних камерах.

А что тебе для этого нужно? Ну работа, зарплата пристойная, дом, женщина или мужчина любимые рядом, дети, звери, сад-огород. Дать ему эту работу, эту зарплату, то есть инструменты, чтобы такую жизнь „построить“. И все. А дальше ********** [отстать] от человека. Дать ему максимально широкий доступ к информации, чтобы он мог сам выбирать. Ничего не запрещать, никого не запрещать. Все должны быть — от ультраправых до анархистов. Должны быть все, от условного Красовского до Невзорова. Человек сам выберет, кого ему смотреть и слушать. Главное, чтобы было из кого и из чего выбирать.

Вторая ниточка такая. Я очень люблю рифмовать. Я люблю язык в принципе как явление, и русский, конечно, особенно. Я его знаю и чувствую, мы с ним близки, скажем так. (Улыбается.) Единственные предметы в школе, с которыми я дружил, не заходя в школу, это русский и литература. Музыку я слушаю всегда и везде, много и разную. В том числе русский рок и русский поп, в котором слова предельно важны, по-моему. И чем дальше я слушал, тем больше у меня округлялись внутренние глаза от того, что я слышал. Приведу пример, который первый в голову пришел: это песня группы Dabro „Юность“, которую очень любили одно время мои дети, да и на мой вкус песня неплохая, но: „Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу, вы простите меня…“ Я слушаю и думаю: блин, почему вы, молодые талантливые ребята, не дали себе труда чуть-чуть поднапрячься, поработать с текстом. Вы либо этого не чувствуете, либо вам ***** [все равно]. Почему не написать, например, „Звук поставим на всю, и соседи не спят, кто под нами внизу — вы простите ребят“. Тоже корявенько, конечно, но хотя бы в рифму. Ну, разве это так сложно?

Если этой энергии не дать выйти, рано или поздно она тебя разорвет изнутри. В какой-то момент я был в ужасе полнейшем, у меня было ощущение, что я распадаюсь на куски. И тогда мама прислала мне мою детскую аудиозапись, где я пою песни и вдруг говорю: „Мама, я буду рок-звездой, я их всех уделаю“. (Смеется.) И я думаю: „И что, Артур, где ты сейчас? А ведь реально мог бы“. Это была одна ниточка.

Я был очень востребован в этом качестве в дворовой тусовке, это был мой большой козырь. Но потом все было постепенно заброшено. Институт, кино, женщины, слава, наркотики, алкоголь и весь этот классический набор сделали свое поганое дело. (Смеется.) Все было заброшено. Но если это в тебе живет по-настоящему, в какой-то момент оно все равно прорвется, вопрос просто, как и с какими последствиями.

Procol Harum, The Who, Joy Division, понятно. Pink Floyd, The Beatles, Rolling Stones — огромная фонотека у него была. Плюс, конечно, русский рок, начиная с группы „Странные игры“ и заканчивая „АукцЫоном“. Все песни Цоя, все песни Гребенщикова, весь Высоцкий у нас был записан и переслушан по огромному количеству раз. В тетрадочку я переписывал все песни, расписывал аккорды. У меня слух хороший, я все подбирал сам.

У меня была очень музыкальная и читающая семья. Отчим мой, Сергей Львович Николаев, большой русский ученый-лингвист, научил меня читать, писать, говорить по-русски и по-английски, познакомил меня с американским роком и русским роком. У нас дома, во-первых, всегда был какой-то хороший магнитофон — двухкассетный, такой прямо жирный. На все остальное денег могло не быть, но техника была всегда как надо.

— Я когда-то в детстве начинал заниматься то на одном, то на другом [инструменте], но очень быстро бросал. Заставить заниматься особо было некому, поэтому все осталось на уровне первичных навыков. Гитарой занимался и фортепиано, и на кларнете играл, и на саксофоне, но всего понемножку.

Поэтому я хочу сказать детям, в первую очередь своим: учитесь, дети! Учитесь, пока не поздно. Не будьте дураками. Нам наши папы и мамы то же самое говорили, а мы все равно были ********** [дураками] и теперь говорим то же самое вам. (Смеется.) Учитесь, вам это пригодится в жизни обязательно.

На клавишах я тоже пытался заниматься, но это намного сложнее, гораздо больше жопо-часов требуется. И музграмота — это самое сложное, конечно. Я понимаю, что без этого не обойтись, что мне это самому упростит жизнь. И в работе с музыкантами, которым мне что-то нужно объяснить, будет проще, если я буду знать ноты и говорить на их языке. Но было так сложно начинать, по сути, заново в 36 лет.

Первые полгода было мучительно тяжело. Есть у меня такая черта характера, я не люблю учителей. В моей жизни, может быть, было три человека, про которых я могу сказать, что мне нравилось у них учиться. И я себе сказал: „Слушай, чувак, если ты такой взыскательный клиент, научись сам“. И вот я учился.

Каждый день я должен вставать и своими кривульками, ничего сложнее козявки давно не выковыривавшими, каждый день садиться, мучить гитару и извлекать из нее какие-то звуки. Чтобы достичь такого уровня, чтобы самого себя можно было хотя бы не морщась слушать.

— Помимо всего прочего, это моя психотерапия. Я понимал, что как музыкант я никакой. Именно в техническом смысле, в смысле ремесла. И [понимал, что] это то, на чем я могу сосредоточиться, то, что даст мне какое-то постоянство, какую-то стабильность, какую-то цикличность жизни.

Так я годами слушал, слушал, и такая небрежность в рифмах, в обращении с текстом практически у 80 процентов авторов — и в связи со всем услышанным постепенно копилась во мне темная, лютая злоба. (Смеется.) И в какой-то момент мой внутренний Артур говорит: „Слушай, ты, балабол. Ну не нравится — не слушай. Напиши сам и слушай то, что нравится“. И я этому Артуру отвечаю: „А, да? Ладно, ты что, меня на слабо взял, что ли?“ Вот, собственно, результат.

— Я тоже прифигел сначала. (Смеется.) Причем не абы каких музыкантов! Зная меня, она чуяла, какие именно музыканты мне нужны. И она дает мне контакт Игоря Ушакова (наш басист и вообще мульти-все). Я отправляю ему песни. Он говорит: круто, приезжай, будем работать. Я приезжаю, там знакомлюсь с ним и его женой Василисой (наша душа, бэки, синты и едкие женские шутки). Плюс Сашка нашла барабанщика. Мы сели вместе, что-то попробовали, и сразу стало ясно, что барабанщик отпадает. Для меня хороший барабанщик — это полгруппы. Если он реально вваливает и „телега“, что называется, едет, то дальше на эту телегу ты можешь любой ерунды накидать, она все равно будет ехать. А если у телеги нет колес, ты можешь на нее хоть все копи царя Соломона накласть, она будет стоять и блестеть, а толку от нее ***** [ни фига] никакого. (Смеется.)

Одной из них была Сашка Ильвес (Шевченко), она послушала и сказала, что это круто и это должен услышать кто-то еще. Через какое-то время она звонит и говорит, что в октябре [2019-го] должен быть фестиваль на „Ленфильме“ с поющими артистами, вот это „веселье“. Ну, выбирать не приходится. Я говорю, давай, конечно, я только за, но, знаешь, было бы отлично, если бы ты нашла мне музыкантов. В шутку, по сути, ни на что не рассчитывая особо. А она девочка энергичная, пробивная, у нее характер такой. Через полтора часа она вернулась и сказала: „Я нашла тебе музыкантов“. В Питере — она там жила тогда.

А другую песню я показал близкому другу. Он сказал: „Ничего. Может, еще куплетик дописать?“ Ну и я дописал последний куплетик в песню „П****ц“ . И вот так потихонечку, благодаря близким людям я понимал, что они чувствуют то же, что и я, что я не сошел с ума и „право имею“. Когда уже критическая масса песен накопилась и смелости прибавилось, я стал их отправлять другим близким друзьям и подругам.

Сначала отправил маме. Мама такая: „Давай, пиши еще. Но знаешь, в эту песню я бы еще куплет дописала“. Так в песне „Человек“ был написан последний куплет.

Я стал сочинять песни. Жил один в это время. В какой-то момент понял: все, это надо кому-то показать, а страшно же. Ужас, как страшно. Это страшно, наверное, как девственности лишаться.

— Это вообще мистические вещи. Я в них верю. Все это есть и работает. Ну, в моей жизни, во всяком случае, и довольно часто.

— Да. Должен был быть концерт, но там что-то случилось — по-моему, движ по Навальному, и что-то стали опять закрывать… А, ковидобесие началось. И все отменили, но организаторы в последний момент каким-то чудом умудрились перенести концерт в известное в Питере место на крыше, Roof Place. Очень известный клуб на берегу Финского залива. Там реально мощно. Большая площадка, все там попереиграли, кому не лень. Я думал, никто не придет вообще. В тот момент, конечно, ни о каком промо или маркетинге речи не было, главное было просто сыграть…

Кстати сказать, Паше не в обиду, она играет партию барабанную в „Спокойного дня“, и, на мой субъективный взгляд, это лучшая партия в альбоме. Не по технике, а по чувству и попаданию в смысл песни. И сели мы на первую репу, порепали, я говорю: „Игорь, нужен гитарист. Может, сядешь за гитару, а басиста поищем?“ Он говорит: „Не, я на басу хочу, а гитариста сейчас [найдем]“. Пишет Алишеру Умарову (наши золотые руки и голова, мастер троллинга, тэппинга и длинных нот). На вторую репетицию приходит Алик и сразу начинает играть то, что нужно. Без вопросов вообще! Ну, короче, вот так мы все собрались.

Паша мне звонит и говорит: „Да, мне нравится, давай“. Я говорю: „Отлично, завтра репаем“. Через какое-то время он пишет: „Слушай, у меня жена, семья, мы хотели завтра провести время вместе, а тут репетиция, можно она со мной придет?“ Я такой думаю: блин, не гуд. Придет сейчас женщина, которой скучно, делать нечего, будет сидеть, ерзать и всячески давать понять, что пора бы уже все, домоюшки… мешать, короче. (Смеется.) А для меня репетиция — это репетиция. Семейная жизнь — бесспорно, важно, но когда ты пришел на работу, то работаешь и не отвлекаешься. И я уже собираюсь ответить: Паш, знаешь, нет, давай мы все-таки поработаем, давай разделять личное и профессиональное, — и думаю, ну все, пошлет меня сейчас. И я вижу, он что-то пишет, думаю, ладно, подожду, пусть он первый… И приходит сообщение: „Кстати, она у меня тоже барабанщица, перкуссионистка, так что, если ты не против, она с нами поиграет“. Я пишу: „Конечно я за!“ Понимаешь, как тонка эта грань между тьмой и светом? Я был на волоске. (Смеется.) Так появилась Маша Степанова (добряк, весельчак, ответственная за музыкальные „узоры“).

— Ты эту программу снисходительно называешь немножко подростковой. И говоришь, что у тебя нового материала на шесть альбомов вперед. Тем не менее видно, что это не просто набор песен под одной обложкой. В ней есть целостность, концепция, это действительно хороший уровень. Я сразу это отметил, когда послушал. Дальше могут быть вопросы к стилистике, кому что нравится.

Потому что одно дело представлять, как ты будешь это делать, а другое — сталкиваться с реальностью. Но, надо сказать, что в смысле музыки реальность меня почти никогда не подводит. Девяносто процентов получается именно так, как я внутри и слышу. Это фантастика.

Я заморочился. Наташа Перминова, которая очень круто это сняла и смонтировала, помогла найти хорошего звукорежиссера, который за небольшие деньги все почистил, насколько можно, пересвел, и в итоге мы все спасли. Я редко себя хвалю, но это тот случай, когда могу сказать: молодец, Артур. Все молодцы в итоге.

— Я такой человек, как у Высоцкого, „уж если что решил, то выпью обязательно“, я очень ********* [упрямый]. Со мной сложно, но при этом все понимают, что это не поза и не каприз, а просто жизненная необходимость делать хорошо. То есть либо делать хорошо, либо нет смысла делать вообще. И когда я услышал звук оттуда… Ну, во-первых, мы с Василисой местами сильно фальшивили, как придавленный солдатским каблуком соловей, потому что мы оба впервые играли с ушными мониторами, плюс волнение, конечно. А потом выяснилось, что перед нами кто-то играл и все, что мы утром начекали, — ни одна настройка не сохранилась. К тому же оказалось, что все писалось в один канал! В общем, при хорошем внутреннем ощущении на видео получилась полнейшая шляпа со звуком.

Получилось на самом деле довольно пристойно. Для девяти репетиций это просто… ты не видел его?

Я так и сказал: ребят, у нас просто открытая репетиция. Сколько людей придет, столько придет. Проверяем себя, как звучим, что мы тут наляпали, наворотили, а наворотили тогда уже хорошо. В итоге, несмотря на лютейший ветер и дождь, пришло человек 100, и все были довольны и даже отпускать не хотели. В общем, сыграли мы этот прекрасный концерт, я даже его снял, подумал, вдруг это последний концерт. (Смеется.)

— С ней, кстати, очень интересная история получилась: мы сидели на базе, как раз готовились к концерту и репали другую песню. И я говорю: все, [устал], перекур. Кто-то сразу пошел, а я, Алик и Паша еще досиживали. И Алик просто стал наигрывать, вот это: тын-тын-тын. (Напевает.) Паша невзначай тихонько стал подыгрывать. Я сижу, слушаю и просто начинаю напевать про себя эти слова — и думаю *** [ничего] себе. Говорю: стоп, давайте в том же ритме, но в гармонии „П **ца“, и мы без паузы все перестраиваемся в этот мотив — и она полетела просто сразу! Остальные ребята возвращаются, я на ходу говорю: „Давайте, включайтесь, хватайте ее!“ (Смеется.) Десять минут — песня была готова.

— Хочу сказать, что моя любимая песня в альбоме на самом деле с непечатным названием „П****ц“. Мне очень нравится, как она построена: она начинается спокойно, ты настраиваешься на одно, потом вы начинаете улетать под барабаны, и мелодия припева… помню до сих пор, она внутри уже навсегда.

В конечном счете я-то знаю, про что это. Мне гораздо интереснее узнать, что вы думаете об этом. И когда я от разных людей слышу про одну и ту же песню совершенно разные интерпретации, которые мне даже в голову прийти не могли, — это самый большой кайф на свете, который только может быть. В этот момент ты понимаешь, что твоя песня жива, что она уже и не вполне твоя, что ее любит кто-то еще, значит, она уже точно не потеряется — и ты можешь реально как ответственный родитель со спокойной душой ее отпускать. Как бы замуж выдать. (Улыбается.)

— Слушай, любая песня, даже если она основана на реальных событиях, она все равно об этом — и о чем-то еще. Песня никогда не бывает прямым отражением происходящего. Никогда.

— Я про условную концепцию. Понятно, что каждый будет расшифровывать ее из каких-то своих личных ощущений, но ты можешь задать слушателю какой-то вектор. Лирический герой этого альбома — ты сам. Много выдуманного?

— Да, это дело вкуса, согласен. С технической и аранжировочной точки зрения это не идеал, конечно, но, думаю, очень высокий уровень. Реально не все так могут. Тут надо отдать должное нашему звукорежу Диме Маренкову и его студии April Sound. Он настоящий мастер и очень тонкий человек. Вообще наш любимец, несмотря на ужасный характер. Короче староста нашего „класса коррекции“. (Смеется.)

Песня рождается по-настоящему только тогда, когда она живьем встречается со зрителем. Только в этот момент ты понимаешь, какая она на самом деле, как будто бабочка покидает кокон. И это [отсутствие концертов], конечно, жутко грустно, чудовищно. Но я верю в то, что все к лучшему. Значит, зачем-то сейчас так надо.

— Так себе, честно говоря. Можно было и поубедительнее как-то. (Смеется.) Конечно, мы планировали [концерты] и хотели, и хотим, что тут говорить.

— А я так понимаю, что мы в нем и были. То есть не мы, как группа, а я. Наш менеджер Надя Бойчевски — тоже удивительная встреча, она просто свалилась мне на голову, когда я уже почти отчаялся найти не просто профессионала, а своего по духу человека — везде позакидывала удочки, но площадки, слыша мою фамилию, говорили: „А-а-а, понятно“, — и застенчиво уходили в тень. „Наше радио“ очень смешно отказало в ротации песни „Человек“ с формулировкой: „Ваша песня слишком медленно раскачивается“.

— Удивительно, что у вас все сложилось за такой короткий срок. Вы собирались давать концерты? Сейчас бы наверняка находились в том самом списке запрещенных музыкантов .

— По-моему, это как раз чистейшая случайность. Просто судьба. Это удивительно, я до сих пор не понимаю, как это произошло. Мы настолько „свои“ в музыкальном смысле. Нам ничего друг другу не нужно объяснять, мы и так все чуем по умолчанию. И это, конечно, особенное состояние — ощущать себя частью какого-то единого организма. Это чувство бога, наверное. Я очень хочу обнять всех своих ребят и сказать, что если бы не каждый из них, если бы они не поверили в меня и не пошли за мной — ничего бы этого не было. Вообще. Я очень люблю вас, друзья. И безумно скучаю. Если бы ты знал, как мне их сейчас не хватает.

— Очередное доказательство, что случайностей нет, а просто правильные люди собрались в правильное время в правильном месте.

— Как вспышка просто. Бац. Так, конечно, не всегда бывает, далеко не всегда. Но ты знаешь, часто рождаются какие-то вещи, особенно аранжировочные, инструментальные, просто из бряканья. Реально, когда вы уже что-то сделали и сидите отдыхаете, либо совсем уже расходитесь, либо собираетесь что-нибудь другое сделать, и кто-то просто начинает наигрывать. Тут главное успеть поймать.

Грубо говоря, песню „Дельфин и русалка“, прости господи, никаким другим содержанием, кроме того, которое у нее есть, не наполнишь. Безотносительно ее характеристик или моих каких-то субъективных суждений, просто это факт — не наполнишь, она только об этом и ни о чем другом. Конечно, не надо петь такую песню во время войны, когда всем больно. Потому что это ложь. А, например, песня „Новые люди“ группы „Сплин“, которую я выше уже процитировал, тогда была об одном, а сегодня она, по-моему, не менее актуальна, а может быть, даже и более. Ее можно и нужно петь, потому что это все равно песня о надежде, о хрупкости и конечности бытия: „И думают люди в Ленинграде и Риме, что смерть — это то, что бывает с другими…“

Так и здесь, понимаешь, одно дело — эти пляски на костях, когда это попытка веселой песней заглушить крики человека, которого пытают за стенкой. Другое — когда тебе самому хочется кричать и ты пытаешься это делать, неважно каким образом. К тому же хорошая песня — это так или иначе форма, которую в разные времена каждый человек может наполнить разным содержанием.

Но если ты любишь во время войны, когда вокруг много горя, конечно, не надо, бегать по всему двору и кричать в чужие окна, как сильно ты любишь и как ты счастлив сейчас. Потому что тем, кто рядом с тобой, сейчас смертельно больно. Не надо ранить и так раненных людей. Но не любить-то ты не можешь.

— Творчество самодостаточно как процесс, оно все равно будет, вне зависимости от того, что я об этом думаю. Все равно я или кто-то другой будет брать в руки гитару и играть, потому что такова наша ежедневная человеческая потребность. И пока у меня есть возможность ее утолять, я буду это делать. Дети не выбирают, когда рождаться, и люди любят друг друга всегда, даже в самые страшные и темные времена. Люди ночами все равно делают новых людей. Точно так же и с творчеством.

— Как тебе кажется, насколько уместна культура в этот исторический момент? Москва летом 2022 года со всеми ее концертами, фестивалями, презентациями выглядела как пир во время чумы. С другой стороны, творчество — это и поддержка, это и осмысление. Но я не понимаю, как с этим жить.

Я верю, что не бывает правильных или неправильных решений, что не бывает правильных или неправильных обстоятельств. В конечном счете тебя жизнь все равно приведет туда, где ты должен быть, если ты прикладываешь к этому усилия. Ты все равно там окажешься, вопрос просто в том, ты одной тропинкой пойдешь или другой. И на той, и на другой, и на третьей разные испытания, разный рельеф, но это все равно так или иначе тебя приведет, куда надо. Меня в жизни всегда судьба приводила туда, где я должен оказаться. Значит, не время сейчас. Но оно, несомненно, настанет.

— Не могу не спросить: что думаешь насчет культуры отмены всего русского?

— По-моему, это хрень полная. Популизм. Я своими глазами вижу, что этого нет. Это не культура отмены, это нормальная эмоциональная реакция на буйного соседа. Если у тебя сосед буйный, ты просто пытаешься от него отгородиться, пока он не придет в себя.

Да и какой-то особенно великой русской культуры тоже не существует, по-моему. Это миф. Такие вензеля имперские. Если культура великая, значит, она наднациональная, она вообще вне времени и национальности. На то она и великая. Поэтому ее не отменить — с таким же успехом можно отменить гравитацию. Это впечатано в историю человечества навсегда — и неважно Хемингуэй это, Гоголь, Роберт Фрост или Анна Ахматова. Это все об одном и том же.

Эмоциональная реакция в моменте мне понятна абсолютно. Но о какой отмене русской культуры может идти речь, если меня, русского артиста, позвали на гастроли в Америку, если меня рады видеть люди по всему миру?

Гораздо больше, честно говоря, меня тревожит, как мы будем с украинцами теперь [жить]… Как мы будем эти раны лечить, если это вообще возможно вылечить. Но это нужно будет лечить. Я думаю, что это будет взаимное стремление и будет два слоя опять: слой информационно-политический, в большей степени виртуальный, и слой реальной жизни, где, конечно, будет гораздо больше взаимных слез, печали и горя, чем какой-то там ледяной и неистребимой ненависти, я в этом уверен.

С другой стороны, блин… вот я представляю, что, если бы украинская ракета прилетела в моего ребенка, а я бы остался жив, я бы, конечно, не простил этого никогда. Я бы не ненавидел и, вероятно, не шел мстить, но я бы не простил никогда. Просто никогда. И у меня все украинское вызывало бы — навсегда, навсегда — только боль и ничего больше. Я бы не хотел об этом слышать — о существовании этих людей, этого языка, всего, что с этим связано, — это меня терзает сейчас по-настоящему. Как посмотреть им в глаза, что говорить, как искупить это все…

— Я понимаю, что строить планы сейчас практически невозможно. Но что ты думаешь по поводу „Смолы“, возможно ли будущее у группы в отрыве от России?

— Очень сложный вопрос. У меня нет сейчас ответа. Я не знаю, что будет.

Конечно, в глубине души у меня есть вера, что все будет хорошо. Но она алогичная и беспричинная, а кроме веры сейчас ничего и нет.

Говорить, что мы обязательно встретимся, мушкетеры, — честно, не уверен. Мне бы очень хотелось, ведь это плоть от плоти моей, это мой ребенок. Если о грустных вариантах думать, то ни в каком другом составе группы „Смола“ не будет. Если мне придется снова где-то искать музыкантов, если я не смогу к ним вернуться и с ними воссоединиться, это будет что-то другое. Просто другое. Та же вода, но совсем в другом русле.