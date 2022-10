Российский актер Артур Смольянинов:„Что с нами не так? Почему мы не можем просто жить по-человечески?“

Procol Harum, The Who, Joy Division, понятно. Pink Floyd, The Beatles, Rolling Stones — огромная фонотека у него была. Плюс, конечно, русский рок, начиная с группы „Странные игры“ и заканчивая „АукцЫоном“. Все песни Цоя, все песни Гребенщикова, весь Высоцкий у нас был записан и переслушан по огромному количеству раз. В тетрадочку я переписывал все песни, расписывал аккорды. У меня слух хороший, я все подбирал сам.