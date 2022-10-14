14.10.2022, 12:21
„Женщина должна знать свое место“: Прохор Шаляпин выступил против феминизма(1)
ФОТО: Youtube
Певец Прохор Шаляпин в эфире YouTube-шоу „Дебаты“ высказался против феминизма и осудил женщин, которые стремятся достичь успеха в карьере.
„Женщины должны в принципе знать свое место в обществе. Женщин нельзя подпускать к руководящим должностям. Бывают, к сожалению, директорами школ женщины, но ничего хорошего в этом мы не видим“, — говорит Шаляпин.
Также исполнитель призвал женщин уделять внимание своей внешности, поскольку на них обращают внимание в публичном пространстве. Шаляпин объяснил, что женщины обязаны быть красивыми на работе, поскольку окружающим людям „должно быть приятно смотреть“ на них.