У российских балерин из-за санкций заканчиваются пуанты

„Сейчас мы погружены в процедуру по каждой позиции. Мы отправляем заявления в Минпромторг, и в результате процесс затягивается на длительное время. К примеру, отправили просьбу дать нам разрешение приобрести партию известной балетной обуви, поскольку в России нет качественной балетной обуви, мы ее не изготавливаем“, — сказал он.