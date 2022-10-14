14.10.2022, 14:26
У российских балерин из-за санкций заканчиваются пуанты(20)
ФОТО: | EPA
Гендиректор Большого театра Владимир Урин заявил, что театр не может отказаться от зарубежных товаров, потому что часть из них нельзя заменить отечественными аналогами. Его слова приводит NEWS.ru.
„Сейчас мы погружены в процедуру по каждой позиции. Мы отправляем заявления в Минпромторг, и в результате процесс затягивается на длительное время. К примеру, отправили просьбу дать нам разрешение приобрести партию известной балетной обуви, поскольку в России нет качественной балетной обуви, мы ее не изготавливаем“, — сказал он.
Урин отметил, что спустя три месяца ведомство отказало театру в покупке обуви для балерин, и теперь они „остались без обуви“.
Кажется, скоро „даже в области балета“ Россия перестанет быть „впереди планеты всей“.