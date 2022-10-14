ВИДЕО | Экоактивисты облили супом легендарные „Подсолнухи“ Ван Гога

„Искусство стоит больше жизни? Больше еды? Больше справедливости?“ — говорится в посте.

Как сообщает Reuters, две девушки облили полотно стоимостью более 84 миллионов долларов, а затем приклеили себя к стене. Обе были отклеены и арестованы за нанесение ущерба и незаконное проникновение в здание при отягчающих обстоятельствах.

В галерее пока никак не прокомментировали инцидент. Известно, впрочем, что сама картина не пострадала: она находится за защитным стеклом.

В июле активисты итальянской организации Ultima Generazione («Последнее поколение“) в знак протеста приклеили себя к картине „Весна“, созданной Сандро Боттичелли. Протестующие провели акцию в галерее Уффици в итальянской Флоренции. Активисты также развернули плакат с надписью „Последнее поколение, никакого газа, никакого угля“.