Талькова-младшего хотят отправить на войну

„Мама написала, что мне пришла повестка. Ну я вообще терпеть не могу прятаться, бояться кого-то Так совпало что я практически сразу к ней заехал. Захожу в магазин, сразу же встречаю участкового и он мне такой: „О! Игорь у нас наверное собирается“. Я говорю: „Я только что оттуда, выступал в госпиталях, в воинских частях. Ну если надо, говорю, могу прям щас поехать опять. Только, говорю, меня никто не заставит оружие и идти убивать или даже на кого-то направлять…“ Мое оружие — музыка и все. У каждого свой фронт в этой войне. Это мой фронт“, — сказал Игорь.