Обновлен рейтинг самых красивых знаменитостей: Белла Хадид уступила первое место

В этот раз на первое место вышла звезда сериала „Убивая Еву“ 29-летняя Джоди Комер . если взять глаза, брови, нос, губы, подбородок, челюсть и форму лица Джоди, получится соответствие золотому сечению на 94,52%.

Интересно, что результаты подсчётов Де Сильвы по каким-то причинам меняются со временем. Например, 6 лет назад в числе лидеров находилась Эмбер Херд (91,85%), но в этом году её нет даже в десятке: не то поработали коллеги Джулиана, не то лицо подпортило судебное разбирательство с Джонни Деппом.