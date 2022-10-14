Обновлен рейтинг самых красивых знаменитостей: Белла Хадид уступила первое место
Пластический хирург Джулиан Де Сильва периодически применяет „формулы красоты“ (и золотого сечения в частности), называя самых красивых знаменитостей „с точки зрения науки“.
В этот раз на первое место вышла звезда сериала „Убивая Еву“ 29-летняя Джоди Комер. если взять глаза, брови, нос, губы, подбородок, челюсть и форму лица Джоди, получится соответствие золотому сечению на 94,52%.
Совсем немного уступили ей 26-летние Зендея и Белла Хадид — по 94,35%. Далее расположились:
4. Бейонсе (92,44%)
5. Ариана Гранде (91,81%)
6. Тейлор Свифт (91,64%)
7. Джордан Данн (91,39%)
8. Ким Кардашьян (91,28%)
9. Дипика Падуконе (91,22%)
10. Чон Хо-ён (89,63%)
Интересно, что результаты подсчётов Де Сильвы по каким-то причинам меняются со временем. Например, 6 лет назад в числе лидеров находилась Эмбер Херд (91,85%), но в этом году её нет даже в десятке: не то поработали коллеги Джулиана, не то лицо подпортило судебное разбирательство с Джонни Деппом.
Также покинули лидирующую группу Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.