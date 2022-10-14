Умер Робби Колтрейн — Хагрид из „Гарри Поттера“ и Жуковский из бондианы(6)
На 73-м году жизни умер шотландский актёр, сценарист и продюсер Робби Колтрейн. Причина смерти пока не сообщается, но известно, что в последние годы Робби лечил суставы и не мог самостоятельно ходить.
Настоящее имя Робби — Энтони Роберт Макмиллан. Псевдоним он взял в честь джазмена Джона Колтрейна.
Более 20 лет его самая известная роль — Хагрид в серии фильмов о Гарри Поттере. Однако на экранах он появился задолго до этого. Одним из самых запоминающихся фильмов стал „Монашки в бегах“, где Робби сыграл в дуэте с Эриком Айдлом. Затем он появился в „эру Броснана“ бондианы, где сыграл экс-КГБшника Жуковского. Кроме того, его можно увидеть в фильмах и сериалах „Из ада“, Двенадцать друзей Оушена“, „Громобой“, „Чёрная гадюка“ и др.
Последнее появление Колтрейна на экранах символично — это документалка „Возвращение в Хогвартс“.