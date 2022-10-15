ФОТО | В Таллинне выступила группа Placebo

Группа Placebo на протяжении многих лет сотрудничала с разными артистами, включая Дэвида Боуи, Джастина Уорфилда, Майкла Стайпа и Элисон Моссхарт. На сегодняшний день музыканты выпустили семь студийных альбомов, каждый из которых попадал в топ-20 в Великобритании.

В сентябре группа выпустила свой первый за пять лет сингл — „Beautiful James“ и пообещала, что больше таких „творческих перерывов“ не будет, и поклонники скоро услышать и более новые композиции.