В этом году на российской „Песне года“ Софии Ротару не будет

Как и в прошлом году, „Песня года“ будет идти два дня. В первый день на сцену поднимутся знаменитые певцы и звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой и другие. А на следующий день развлекать зрителей будут молодые исполнители и блогеры.