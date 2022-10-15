15.10.2022, 12:23
В этом году на российской „Песне года“ Софии Ротару не будет(30)
ФОТО: Youtube
В организационном комитете фестиваля „Песня года“, который традиционно проходит в Москве, рассказали изданию PROZvezd, что не стали посылать приглашение певице Софии Ротару.
„Мы понимаем всю серьезность ситуации. Сейчас София Михайловна вряд ли согласится петь. Поэтому концерт пройдет без нее“, — уточнили в оргкомитете „Песни года“.
Как и в прошлом году, „Песня года“ будет идти два дня. В первый день на сцену поднимутся знаменитые певцы и звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой и другие. А на следующий день развлекать зрителей будут молодые исполнители и блогеры.
В последней „мирной“ „Песне года“ София Ротару исполнила две песни — „Белый танец“ и „Ледяные дожди“.