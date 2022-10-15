27-летний актер отправился в пешую кругосветку

Дмитрий учился во ВГИКе на актёра, затем занимался организацией ивентов. Но ему было мало этого, и он решил пойти в кругосветку.

В путь Дмитрий пошёл не наобум, а заранее подготовившись. По его словам, он тщательно продумывал маршрут в течение трёх лет. На всё путешествие должно уйти 5-7 лет. Молодой человек выступил из столицы России в сентябре. Пока что он прошёл юг Подмосковья (Подольск, Чехов) и добрался до Тулы. Там он планирует пробыть 3 дня и отправиться далее в Курск. С собой у него только самое необходимое: рюкзак со спальником, палаткой, сменной одеждой, документами и лекарствами. В среднем Дмитрий проходит 25-35 км в день.