„Какое счастье быть ребенком!“ Eesti Kontsert представит новые детские песни в концертных залах по всей стране

На сцену выйдут Таллиннский полицейский оркестр, юные певцы из Детской вокальной студии Эстонского радио и солисты музыкальных школ Пыльва и Ряпина. С юными зрителями будут общаться актрисы Линда Кольде и Мария Аннус из театра „Ванемуйне“, а специальным гостем программы станет популярный певец Стефан, многим известный по конкурсу „Евровидение“. Постановщик концерта – Прийт Страндберг (театр „Ванемуйне“).

Строительство хижины вместе с папой и дедушкой, походы всей семьей, морские приключения и празднование яркий событий – это лишь некоторые из тем, которые будут озвучены в песнях и заставят искриться глаза маленьких зрителей. Дирижер Таллиннского полицейского оркестра Рийво Йыги считает критерием хорошей песни то, что она становится веселой и запоминающейся.

„Взрослые тоже могут найти радость в детском концерте – по той же причине, по которой мы все еще любим перечитывать известные детские книги Эно Рауда или Астрид Линдгрен. В песнях, созданных для детей и исполненных детьми, есть целительная сила. В каком-то смысле это воссоединяет нас со своим детством и открывает новую перспективу. С другой стороны, очень приятно слушать музыкально подготовленных детей в сопровождении единственного профессионального духового оркестра в Эстонии“, – пояснил постановщик Прийт Страндберг.

В 2018 году Департамент полиции и погранохраны объявил к своему 100-летию конкурс детской песни „Какое счастье быть ребенком!“. На концерте прозвучат заявленные на конкурс, а также специально написанные для концерта песни известных эстонских композиторов Андреса Валконена, Прийта Паюсаара, Сийма Аймла, Тоомаса Рулля и др. Постановка Прийта Страндберга обещает стать веселым и запоминающимся событием для всей семьи. На концерте будет представлен новый альбом и нотный сборник Таллиннского полицейского оркестра.