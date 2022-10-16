Tопчик
16.10.2022, 12:57

Как поживают корги королевы Елизаветы II после ее смерти: в Сети появились новые фотографии питомцев

 
Елизавета II и ее корги
Елизавета II и ее корги
ФОТО: Reuters

8 сентября не стало королевы Великобритании — Елизаветы II. Ни для кого не секрет, что Елизавета II — большая поклонница корги. За всю ее жизнь у нее было больше 30 собак этой породы.

После смерти Елизаветы II ее любимые собаки были отданы членам королевской семьи. Корги по кличке Мьюик и Сэнди теперь находятся у сына королевы —у принца Эндрю и его бывшей супруги, герцогини Йоркской Сары Фергюсон. Об этом пишет PeopleTalk со ссылкой на Vanity Fair.

15 октября Саре Фергюсон отпраздновала день рождения: ей исполнилось 63 года. По такому случаю Сара поделилась в социальных сетях новыми фотографиями королевских корги.

Отметим, первую корги Елизавете подарил отец Георг VI на день рождения, когда ей исполнилось 18 лет. Всего у Ее Величества за всю жизнь было около 30 корги. Повзрослев, Елизавета так сильно увлеклась разведением собак, что подружилась практически со всеми уважаемыми заводчиками Великобритании.

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