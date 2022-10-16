Шоубиз
16.10.2022, 14:30

Ринго Старр заболел коронавирусом и отменил концерты

 
Ringo Starr's Annual Peace & Love Birthday celebration
Ringo Starr's Annual Peace & Love Birthday celebration
ФОТО: VALERIE MACON | AFP

Британский певец и бывший барабанщик группы The Beatles Ринго Старр отменил концерты в Северной Америке из-за коронавируса, сообщает The Mirror.

По данным СМИ, музыкант заболел COVID-19 уже второй раз за две недели. Старр отменил свой тур через три дня после того как сообщил, что он „снова в пути“.

„Уверен, вы будете так же удивлены, как и я. Я снова сдал положительный тест на коронавирус. Оставшиеся в рамках тура концерты отменяются. Мира вам и любви“, — прокомментировал ситуацию Старр.

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