16.10.2022, 14:30
Ринго Старр заболел коронавирусом и отменил концерты
ФОТО: | AFP
Британский певец и бывший барабанщик группы The Beatles Ринго Старр отменил концерты в Северной Америке из-за коронавируса, сообщает The Mirror.
По данным СМИ, музыкант заболел COVID-19 уже второй раз за две недели. Старр отменил свой тур через три дня после того как сообщил, что он „снова в пути“.
„Уверен, вы будете так же удивлены, как и я. Я снова сдал положительный тест на коронавирус. Оставшиеся в рамках тура концерты отменяются. Мира вам и любви“, — прокомментировал ситуацию Старр.