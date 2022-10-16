Джина Дэвис раскрыла маленький интимный секрет Брэда Питта

„Брэд не мог не беспокоиться обо всей шумихе вокруг его внешности. Его смущал маленький прыщик на ягодицах, который гримерша замазывала после каждого дубля“, — сказала актриса.

Сам Питт, обсуждая недавно этот фильм, поблагодарил режиссера Ридли Скотта и Джину Дэвис за то, что они „дали ему шанс“, выбрав на роль Джей Ди. Именно Дэвис выделила его из толпы других прослушивающихся на роль, сказав: „Блондинчик...Привет!“

Премьера фильма „Тельма и Луиза“ состоялась 1991 году. Он номинировался на премию „Оскар“ в пяти категориях: лучшая женская роль, лучший монтаж, лучший режиссер и лучший сценарий. В последней номинации „Тельма и Луиза“ выиграл статуэтку американской киноакадемии.