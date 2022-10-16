Врач предупреждает: нельзя недооценивать вред чипсов!

Сгустки крови могут заложить основу для серьезных осложнений со здоровьем, если они не растворяются естественным путем, поэтому крайне важно свести к минимуму риск их развития. К сожалению, то, что вы вводите в свое тело, может вызвать образование гелеобразных комков.



Хотя свертывание крови необходимо для остановки поврежденных кровеносных сосудов от чрезмерного кровотечения, не все сгустки следует приветствовать. Если сгустки блокируют ваши вены или артерии, сгустки крови могут вызвать опасные для жизни проблемы, включая сердечные приступы и инсульты.



Что еще хуже, ваши любимые чипсы могут стать основой для процесса, который может привести к образованию этих опасных тромбов. С каждым укусом, наполненным вашим любимым вкусом, неудивительно, что чипсы стали популярной закуской.