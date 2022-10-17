Моргенштерн опять жалуется на депрессию(3)
Рэпер Моргенштерн на YouTube-шоу „Вписка“ признался, что столкнулся с депрессией после отъезда из России. Однако тоска по Родине — не единственный повод для печали.
„Ты покупаешь дом за 160 млн, а тебя выгоняют из страны. Ты разводишься с женой, набираешь вес: смотришь в зеркало и себе не нравишься“, — рассказал Моргенштерн.
По его словам, из-за депрессивного состояния он начал выпускать грустные треки. Рэпер пожаловался, что раньше собирал стадионы, а теперь вынужден выступать на корпоративах для 50 человек. Музыкант также не может повидаться с бабушкой, которая живет в Уфе, так как из-за кардиостимуляторов ей нельзя летать на самолетах. Моргенштерн признался, что даже не надеется выступить в России в ближайшее время.
Но и это ещё не всё. „Мне только что заблокировали все мои клипы. Оставили только „Я когда-нибудь уйду“ и „Family“, — написал Моргенштерн в своём телеграм-канале.