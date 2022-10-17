Моргенштерн опять жалуется на депрессию

„Ты покупаешь дом за 160 млн, а тебя выгоняют из страны. Ты разводишься с женой, набираешь вес: смотришь в зеркало и себе не нравишься“, — рассказал Моргенштерн.

По его словам, из-за депрессивного состояния он начал выпускать грустные треки. Рэпер пожаловался, что раньше собирал стадионы, а теперь вынужден выступать на корпоративах для 50 человек. Музыкант также не может повидаться с бабушкой, которая живет в Уфе, так как из-за кардиостимуляторов ей нельзя летать на самолетах. Моргенштерн признался, что даже не надеется выступить в России в ближайшее время.