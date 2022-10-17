ФОТО | Спектакль „Леннарт. Годы на вращающемся стуле“ привлек внимание президента Алара Кариса и других эстонских политиков

На спектакле присутствовали президент Алар Карис с супругой Сирье Карис, Тоомас Хендрик Ильвес, Керсти Кальюлайд, Сийм Каллас, Михаил Кылварт и ряд других политиков.

Тридцать лет назад Леннарт Мери принял присягу и произнес речь - первый президент восстановившей независимость Эстонии вступил в должность.

Спектакль „Леннарт. Годы на вращающемся стуле“ показывает первые годы работы Леннарта Мери в Кадриорге. Леннарт доказал Эстонии и всему миру, что в крошечной Эстонии может вырастить международного человека и требовательного главу государства от Москвы до Вашингтона.

Помимо Леннарта, на сцену выйдут Хелле Мери, Март Лаар, Борис Ельцин, Билл Клинтон, Яан Кросс и другие, чьи отпечатки и следы действий можно увидеть в новейшей истории Эстонии.

В ролях: Иво Ууккиви (Эстонский драматический театр), Герт Раудсеп (Эстонский драматический театр), Расмус Кальюярв (фон Краль), Тынн Лампе (Таллиннский городской театр), Ева Колдитс, Рагнар Уусталь, Ану Лампе (Таллиннский городской театр), Кристофер Раявеер (Эстонский драматический театр), Хардо Адамсон, Тоомас Хендрик Ильвес.