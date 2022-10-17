Тильда Суинтон рассказала о своей необычной коллекции

В большинстве фильмов зубы Тильды, которые мы видим в кадре, — это специально созданные модели. Впечатляет, не так ли? После съемок актриса решила не отдавать реквизит съемочной группе, а оставлять эти ценные экспонаты себе.

Кинозвезда добавила, что все модели зубов ей обычно делает один и тот же мастер из Лондона. Вот это мы понимаем, настоящий творческий союз! А еще Суинтон пошутила, что если бы какой-то музей изъявил желание показать ее коллекцию зубов, пришлось бы выделить под нее комнату. Уверены, она бы пользовалась популярностью не только у студентов-медиков.