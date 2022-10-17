„Жуткая несправедливость“: Сергей Светлаков заступился за Ивана Урганта

На канале СТС выходит новое шоу „Маска. Танцы“, где перед жюри стоит практически непосильная задача — определить знаменитость в костюме уже не по голосу, как было в оригинальной „Маске“, а по танцам. Постоянным членом жюри и является Светлаков. В новом выпуске заявил, что ожидает увидеть под одной из масок именно Урганта.

„На мой взгляд, весь хейт, направленный на него, — это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдем, головы остынут и придет понимание, насколько нам нужны такие люди, как он — способные воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиасреду к лучшему“, — заявил Светлаков.

Артист добавил, что поддерживает теплое общение с Ургантом и периодически с ним видится.