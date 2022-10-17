Участника нападения на вдову Александра Градского приговорили к восьми годам колонии
Наро-Фоминский городской суд Московской области приговорил Умеджона Жабборова, обвиняемого в разбойном нападении на Марину Коташенко, вдову музыканта Александра Градского, к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима, — сообщает Meduza.
По данным следствия, в январе 2022 года Жабборов вместе с сообщниками подстроили ДТП с машиной Марины Коташенко. „Угрожая предметом, похожим на оружие“, они проследовали с ней до ее дома, где похитили около 100 миллионов рублей.
Полиция задержала Жабборова вскоре после нападения. Его судили по статье о разбое, предусматривающей наказание от восьми до 15 лет лишения свободы. РБК пишет, что суд счел смягчающими обстоятельствами частичное признание Жабборовым вины и наличие у него малолетнего ребенка. Обвинение требовало для подсудимого 10 лет заключения.
Два сообщника Жабборова уехали за границу — они объявлены в розыск. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.