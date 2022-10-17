Участника нападения на вдову Александра Градского приговорили к восьми годам колонии

По данным следствия, в январе 2022 года Жабборов вместе с сообщниками подстроили ДТП с машиной Марины Коташенко. „Угрожая предметом, похожим на оружие“, они проследовали с ней до ее дома, где похитили около 100 миллионов рублей.

Полиция задержала Жабборова вскоре после нападения. Его судили по статье о разбое, предусматривающей наказание от восьми до 15 лет лишения свободы. РБК пишет, что суд счел смягчающими обстоятельствами частичное признание Жабборовым вины и наличие у него малолетнего ребенка. Обвинение требовало для подсудимого 10 лет заключения.

Два сообщника Жабборова уехали за границу — они объявлены в розыск. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.