На Артура Смольянинова составили протокол за „дискредитацию“ российской армии. Что он сказал?

Смольянинов, выступающий против войны, сейчас находится не в России. 13 октября на „Медузе“ вышло его большое интервью. В нём он, в частности, сказал: „Я сейчас смотрю на эту окаянную мобилизацию и понимаю, что на самом деле „русский глубинный народ“ — это не просто образ. Этот вот, что называется, ядерный электорат Путина. Это не просто цифры от Эллы Памфиловой. Он реально существует. И, объективно говоря, в массе своей уровень инфантилизма этих людей таков, что на их фоне гражданин Путин и правда выглядит большим интеллектуалом и знатоком всего на свете. Для них он буквально демиург и спаситель России, вот той самой „великой“ России из телевизора, которой в реальности они вокруг себя никогда не видели“.

Артур подчеркнул, что по отношению к этим людям он испытывает „горечь и жалость“: „Они просто обмануты, одурманены, морально и физически. Это просто какой-то чудовищный геноцид собственного народа. Такое ощущение, что над этими людьми долго, цинично, последовательно, ежедневно в течение многих десятков лет проводили какой-то безжалостный эксперимент по расчеловечиванию. Они просто этого не осознают. Их разум перманентно подавлен и порабощен“.