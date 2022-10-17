В Таллинне выступит виртуоз игры на акустической гитаре Томми Эммануэль
Сертифицированный гитарист Томми Эмануэль c.g.p., а также один из великолепнейших виртуозов игры на акустической гитаре всех времен в мире выступит завтра, 18 октября, в Центре русской культуры в Таллинне.
Самый лучший гитарист, которого я когда-либо слушал“, так о Томми Эммануэле говорит Эрик Клэптон.
У зрителей будет редкая возможность увидеть и услышать на концерте легендарного представителя техники пальцев (fingerstyle). Доведенная до совершенства техника игры Томми Эммануэля, его виртуозность, душевность, а также восхитительное сценическое шоу полностью захватывают зрителя.
Томми Эммануэль — живая легенда Австралии. За свою музыкальную карьеру он так и не получил музыкального образования, хотя начал играть на гитаре в четыре года. Рассказывать о Томми легко: 16 сольных альбомов (среди которых и „золотые“, и „платиновые“), 2000 записей, 340 концертов в год. Дважды номинант на „Грэмми“, „Лучший акустический гитарист“ — 2007 (GP), „Самый популярный гитарист“ (Rolling Stone, Australia), „Золотая Гитара“ 2006 и 2007 года (CMAA Awards Australia)... Перечислять заслуги Эммануэля можно бесконечно, и все равно этого будет мало.
„Своей игрой я стараюсь сделать людей счастливее“, — говорит Томми Эммануэль. Достаточно один раз увидеть Томми на сцене, чтобы понять, как он это делает. Один на сцене, попеременно меняя гитары, он легко подменяет собой парочку симфонических оркестров и рок-бэндов. Кажется, то, что вытворяет Томми с гитарой, просто за пределами человеческих возможностей. Томми Эммануэль — это сочетание запредельного мастерства и таланта с артистизмом и обаянием. Умение превратить каждую ноту в чувство, вдохнуть в нее настоящую жизнь, а всех вокруг себя хотя бы на время концерта сделать счастливыми.
Сам Томми свою манеру игры называет просто – стилем пальцев. Это значит, что гитарист играет на инструменте одновременно и сопровождение, и мелодию (похоже на то, как пианист играет на фортепиано). Гитарист одновременно является и восхитительным барабанщиком, и иногда с фантастической ловкостью перебрасывается с гитары на барабан, не теряя ритма и потока песни.
Во время своей карьеры Томми Эммануэль выступал с такими выдающимися музыкантами как Чет Аткинс, Эрик Клэптон, Сэр Джордж Мартин, Хэнк Марвин, Джо Уэлш, Стиви Уондер, Нуки Эдвард из The Ventures, Лесс Пол, Кит Урбан, а также с Лексингтонским, Дортмундским и Западноавстралийским симфоническими оркестрами. А также играл на заключительной церемонии Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.
С 1984 года Томми Эммануэль многократно получал различные музыкальные награды и титулы лучшего гитариста как в родной Австралии, так и за рубежом.
Билеты можно приобрести здесь.