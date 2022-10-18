ПОПРОБУЙТЕ И ВЫ! | Сделайте новый памятник Константину Пятсу таким, каким он нравится вам!(9)
Для того, чтобы правильно понять новый мемориал Константина Пятса, необходимо заглянуть под землю, пишет Eesti Ekspress.
К сожалению, победившая работа головы Пятса (авторы Тойво Таммик и Верго Верник) была подвергнута волне критики и насмешек. После конкурса в 2020 году его обвинили в низком художественном качестве. Многие остались в недоумении, почему именно эта работа была выбрана компетентным жюри.
Дело в том, что ценность этого памятника просто скрыта от примитивного глаза. Настоящая художественная ценность этого памятника находится под землей, сбоку от головы Пятса. Там мы сталкиваемся с поистине инновационным техническим решением, которое позволяет ежедневно менять памятник Пятсу на тот, который отвечает даже самому взыскательному художественному вкусу.
Посмотрите, чем на самом деле является памятник Пятсу, и спросите себя, не стыдно ли вам было вцепиться в (несуществующее) горло такого достойного памятника!