К сожалению, победившая работа головы Пятса (авторы Тойво Таммик и Верго Верник) была подвергнута волне критики и насмешек. После конкурса в 2020 году его обвинили в низком художественном качестве. Многие остались в недоумении, почему именно эта работа была выбрана компетентным жюри.

Дело в том, что ценность этого памятника просто скрыта от примитивного глаза. Настоящая художественная ценность этого памятника находится под землей, сбоку от головы Пятса. Там мы сталкиваемся с поистине инновационным техническим решением, которое позволяет ежедневно менять памятник Пятсу на тот, который отвечает даже самому взыскательному художественному вкусу.

Посмотрите, чем на самом деле является памятник Пятсу, и спросите себя, не стыдно ли вам было вцепиться в (несуществующее) горло такого достойного памятника!