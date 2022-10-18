„Главное - жизни людей, а дома мы отстроим!“ Лобода пожертвовала миллион гривен на восстановление домов Украины

Сегодня день своего рождения отмечает Светлана Лобода. Артистке исполняется 40 лет. В свой юбилей Светлана Лобода сделала весомый донат- перевела один миллион гривен на восстановление трёх разрушенных многоэтажных домов в городе Ирпень. В каждом доме артистка была лично еще в начале лета. В многоэтажных домах на улице Степановская и на улице Высокая, а также, в многоэтажном комплексе „Грин Сайд“, где уже начались восстановительные работы.

О таком решении Светлана сообщила в своих социальных сетях:

„Вместо миллиона алых роз - миллион гривен на восстановление домов… Сегодня для меня особенный день, день, который стал началом моей жизни. День заветных желаний и день их исполнения. Как и у всех украинцев, у меня только одно желание - мир в нашей родной Украине. Желание, которое непременно и очень скоро сбудется! Сегодня я отмечаю свой день рождения в кругу семьи и очень хочу, чтобы каждый украинец, который потерял свой дом, снова его обрел. Чтобы эти семьи, как можно скорее, собрались за своим большим и мирным столом…

Именно поэтому, в свой день рождения, я перечислила миллион гривен, на восстановление трёх разрушенных многоэтажных домов в городе Ирпень. В каждом из них я была лично. Это многоэтажный дом на улице Степановская и на улице Высокая, а также, многоэтажный комплекс „Грин Сайд“. И я видела собственными глазами ужасы, которые оставила после себя русская армия“.

Миллион гривен - это только часть средств необходимых на основные и стратегически важные работы в этих домах, но заявок значительно больше. Общий бюджет на работы по восстановлению крыш и укреплению фасадов - четыре миллиона гривен. Лобода призывает своих поклонников присоединиться к инициативе и поддержать любым донатом столь важную инициативу.

Поэтому, фонд „DUSHA“, с которым я сотрудничаю, открывает сбор на недостающую сумму для всех, кто хочет присоединиться, и вместе со мной может протянуть руку помощи семьям, которые лишились крыши над головой.