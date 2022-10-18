Четыре страны отказались от участия в Евровидении-2023

Первой отказалась Черногория, где вещатель RTCG признался в отсутствии необходимого бюджета для участия Подгорицы в конкурсе: речь идет о нехватке денег на регистрационный взнос, пребывании в Великобритании, а также отсутствии интереса со стороны спонсоров.

Позже на расходы сослались вещатели из Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, которая не принимала участие в „Евровидении“ с 2017 года, и Болгарии, где отметили, что „программа больше не представляет интереса“. Под вопросом оказались выступления и участников из Словении.