18.10.2022, 10:17
Четыре страны отказались от участия в Евровидении-2023(13)
ФОТО: CORINNE CUMMING 2022
Сразу четыре страны решили отказаться от участия в музыкальном конкурсе „Евровидение-2023“. Речь идет о Болгарии, Черногории, Боснии и Герцеговине, а также Северной Македонии, сообщает Общественная служба новостей.
Первой отказалась Черногория, где вещатель RTCG признался в отсутствии необходимого бюджета для участия Подгорицы в конкурсе: речь идет о нехватке денег на регистрационный взнос, пребывании в Великобритании, а также отсутствии интереса со стороны спонсоров.
Позже на расходы сослались вещатели из Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, которая не принимала участие в „Евровидении“ с 2017 года, и Болгарии, где отметили, что „программа больше не представляет интереса“. Под вопросом оказались выступления и участников из Словении.