Абсолютная вершина оперного мира – сопрано Мирьям Месак даcт первый сольный концерт в Эстонии

В программу концерта, который состоится в столичном концертном зале „Эстония“ 20 октября, включено вокальное творчество Тубина, Мяги и Рахманинова. На фортепиано певице будет аккомпанировать Эва Данилевска, обладатель множества призов на конкурсах пианистов, в настоящее время – репетитор Берлинской государственной оперы.

Блестящая молодая оперная певица Мирьям Месак обучалась в Лондоне в Guildhall School of Music & Dramas по классу профессора Рудольфа Пьерне. Она является артисткой агентства HarrissonParrott, а начиная с сезона 2018–2019 также солисткой Мюнхенской государственной оперы. В 2019 году Месак стала лауреатом премии Bavarian Art Prize в категории исполнительского искусства, которая присуждается артистам в возрасте до 40 лет, отличающимся своими профессиональными достижениями.

Среди недавных оперных ролей Месак можно отметить Мими («Богема“ Пуччини), Иоланту («Иоланта“ Чайковского), Лизетту («Ласточка“ Пуччини), Неллу («Джанни Скикки“ Пуччини), Джульетту («Мертвый город“ Корнгольда) и другие. Кроме того, солистка Баварской государственной оперы Мирьям Месак получила роль в фильме Акселя Раниша „Orphea in love“, премьера которого состоялась 17 сентября на Мюнхенском кинофестивале. Эта так называемая киноопера является современной версией истории „Орфея и Эвридики“. Месак выступает также в качестве специального гостя Национальной оперы „Эстония“ в опере Доницетти „Дон Паскуале“.