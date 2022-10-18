Шоубиз
18.10.2022, 13:53

Алла Пугачева в Израиле посетила концерт Бориса Гребенщикова

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Алла Пугачева
Алла Пугачева
ФОТО: Youtube

Певицу Аллу Пугачеву заметили на концерте Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве. Об этом сообщает Telegram-канал „НЕОПРА, БЛИН!“.

В сети появилось видео с концерта, на котором Примадонна посылает воздушные поцелуи Гребенщикову. Сообщается, что Пугачева посетила мероприятие 16 октября.

Ранее артистка пришла на концерт певицы Земфиры в Тель-Авиве. После выступления она поделилась впечатлениями в социальных сетях. Пугачева назвала Земфиру „талантом“ и сравнила с „ранимым ребенком“.

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