18.10.2022, 13:53
Алла Пугачева в Израиле посетила концерт Бориса Гребенщикова(6)
ФОТО: Youtube
Певицу Аллу Пугачеву заметили на концерте Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве. Об этом сообщает Telegram-канал „НЕОПРА, БЛИН!“.
В сети появилось видео с концерта, на котором Примадонна посылает воздушные поцелуи Гребенщикову. Сообщается, что Пугачева посетила мероприятие 16 октября.
Ранее артистка пришла на концерт певицы Земфиры в Тель-Авиве. После выступления она поделилась впечатлениями в социальных сетях. Пугачева назвала Земфиру „талантом“ и сравнила с „ранимым ребенком“.