K-pop группу BTS забрали в армию

В агентстве отметили, что после успешного концерта в Пусане и теперь, когда каждый из участников сконцентрирован на сольной деятельности, наступил подходящий момент для участников отслужить в армии, что они сделают „с гордостью“. „Компания и участники планируют вновь собраться приблизительно в 2025 году после обязательной службы“, — уточнили в пресс-релизе представители артистов.

При этом музыкантам разрешат давать концерты за границей даже во время службы в армии. „Участники группы BTS должны отправиться в армию, и я верю, что мы найдем способ дать им возможность порепетировать, а также покинуть страну и выступить в любое время, если у них запланированы зарубежные концерты“, — заявлял министр обороны Южной Кореи Чон Соп.