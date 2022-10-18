Хорошие новости! Картошка сердцу не вредит

В картофеле полным-полно полезных питательных веществ, включая витамины и минералы, но традиционно диетологи почему-то советуют есть как можно меньше картошки или вовсе исключать её из рациона. Обычно это связывают с тем, что картофель якобы увеличивает вероятность кардиометаболических болезней, то есть сердечно-сосудистых патологий и диабета.

Но ученые из Бостонского университета в ходе метаанализа, охватившего более 350 000 человек, это опровергли. Они исследовали, как картофель влияет на здоровье человека, если он представляет собой часть обычного рациона. Оказалось, что никакого риска кардиометаболических болезней картошка не повышает. Причём как в жареном, так и в варёном виде. Более того, в некоторых случаях включения картофеля в рацион даже приносило пользу.

Выяснилось, что чем чаще люди употребляли картофель, тем больше было в их рационе и других фруктов и овощей, порой на 25% больше. Следовательно, они чаще соответствовали в своём питании тем рекомендациям, что издают диетологи. Данное исследование началось ещё в 1971 году, поэтому оно охватило огромный объём информации и является исчерпывающим.