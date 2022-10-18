Алена Апина выиграла суд у Первого канала
Два года назад в программе Первого канала „Три аккорда“ экс-солистка группы „ВИА Гра“ Альбина Джанабаева исполнила кавер на культовую песню 1990-х „Бухгалтер“. Спустя некоторое время запись выступления попалась на глаза исполнительнице и автору слов хита Алене Апиной. Увидев, что Джанабаева покусилась на святое без ее на то разрешения, звезда 90-х пришла в ярость и подала на Первый канал в суд, — рассказывает Super.
Дело рассматривалось долго, и вот наконец было озвучено окончательное решение. Дело выиграла Апина, и теперь Первому каналу придется выплатить ей 150 000 рублей (почти 2500 евро) как единственному правообладателю. Ну а народный хит пообещали больше никому на перепевку не отдавать от греха подальше.
Напомним, оригинальная версия песни „Бухгалтер“ вошла в альбом группы „Комбинация“ „Московская прописка“ (1991) с вокалом Алены Апиной и Татьяны Ивановой. Слова написала сама Апина, а музыку — Виталий Окороков.