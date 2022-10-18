Алена Апина выиграла суд у Первого канала

Два года назад в программе Первого канала „Три аккорда“ экс-солистка группы „ВИА Гра“ Альбина Джанабаева исполнила кавер на культовую песню 1990-х „Бухгалтер“. Спустя некоторое время запись выступления попалась на глаза исполнительнице и автору слов хита Алене Апиной. Увидев, что Джанабаева покусилась на святое без ее на то разрешения, звезда 90-х пришла в ярость и подала на Первый канал в суд, — рассказывает Super.