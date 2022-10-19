ВИДЕО | Гаитянский певец умер на сцене во время выступления

Трагедия произошла 15 сентября. У музыканта случился приступ во время выступления. Певец упал, когда покидал сцену. По словам организаторов концерта, Бенжамен скончался, несмотря на усилия экстренных служб. Ему был 41 год.

В сети появилось видео трагедии. В ролике музыкант выступает, а затем внезапно поворачивается и направляется к выходу со сцены. Затем он рухнул на глазах у зрителей, музыка прекратилась, и были вызваны врачи.

„Я потрясен внезапной смертью молодого и очень талантливого артиста Майкла Бенджамина. Мы потеряли важную фигуру в гаитянской музыке“, — написал премьер-министр Гаити Ариэль Генри в Twitter.