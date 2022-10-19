„Мы благородные пираты“: в России хотят демонстрировать голливудские фильмы без согласия правообладателей(2)
Ведущие киноконцерны одни из первых ввели санкции против России — и как выяснилось, они стали одними из самых эффективных: кинотеатры под угрозой закрытия. Оказалось, ни новые российские фильмы, ни старые советские зрителям не особо интересны.
Сенаторы в Комитете Совета Федерации по экономической политике подготовили проект постановления правительства, которым предлагается разрешить кинотеатрам России показывать иностранные фильмы без получения согласия правообладателей, но с выплатой „вознаграждения“ им.
Это предложение уже поддержали и в нижней палате российского парламента — в лице главы комитета по контролю Олега Морозова. Морозов указал на то, что в условиях проводимой в Украине „спецоперации“ „в отношении недружественных стран может применяться правило временной экспроприации интеллектуальной собственности“. В этом случае, предположил он, вознаграждение может резервироваться и перечисляться правообладателю после отмены санкций.
Стоит отметить, что подобных мер не было даже в СССР. Исключение — показ „трофейных“ фильмов после второй мировой войны.