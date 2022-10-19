19.10.2022, 13:46
Поездка эстонской ведущей в Лондон приняла неожиданный оборот: проблема с паспортом решилась благодаря радиослушательнице
ФОТО: | Ekspress Meedia
Рано утром в среду ведущая и блогер Кейли Сюкияйнен приехала в Таллиннский аэропорт, чтобы вылететь в Лондон через Ригу. Но путешествие приняло неожиданный оборот - в Риге Кейли поняла, что у нее нет паспорта и что она не может попасть в Великобританию, имея только ID-карту, пишет Kroonika.
В 4 часа утра Кейли все еще была довольна поездкой, но когда она прибыла в Ригу, путешествие приняло неожиданный оборот. Сюкияйнен взяла только ID-карту, которая действительна для поездок в пределах Европейского Союза. Однако для въезда в Великобританию необходим паспорт, который Кейли забыла взять. Поездку чуть не пришлось бы прервать.