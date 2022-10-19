Tопчик
19.10.2022, 13:46

Поездка эстонской ведущей в Лондон приняла неожиданный оборот: проблема с паспортом решилась благодаря радиослушательнице

 
Keili Sükijainen
Keili Sükijainen
ФОТО: Madis Veltman | Ekspress Meedia

Рано утром в среду ведущая и блогер Кейли Сюкияйнен приехала в Таллиннский аэропорт, чтобы вылететь в Лондон через Ригу. Но путешествие приняло неожиданный оборот - в Риге Кейли поняла, что у нее нет паспорта и что она не может попасть в Великобританию, имея только ID-карту, пишет Kroonika.

В 4 часа утра Кейли все еще была довольна поездкой, но когда она прибыла в Ригу, путешествие приняло неожиданный оборот. Сюкияйнен взяла только ID-карту, которая действительна для поездок в пределах Европейского Союза. Однако для въезда в Великобританию необходим паспорт, который Кейли забыла взять. Поездку чуть не пришлось бы прервать.

Ведущая также обратилась в социальные сети, чтобы поделиться своими опасениями и описать трагедию своего путешествия. „Как я могла быть такой глупой, чтобы поехать в Лондон с ID-картой?!“ - печально написала Кейли в Instagram. „Вот что происходит, когда вы не были здесь много лет и нигде нет предупреждения. Даже на регистрации все проходит через паспортный контроль в Риге. Только на выходе мне сказали, что я не могу сесть на рейс“, - сказал Сюкияйнен, добавив, что это правило вступило в силу в этом году.

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