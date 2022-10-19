Шоубиз
19.10.2022, 14:13

Умер Франко Гатти, экс-участник группы Ricchi e Poveri

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Gatti
Gatti
ФОТО: Youtube

Экс-участник итальянской поп-группы Ricchi e Poveri, певец Франко Гатти скончался в Генуе на 81-м году жизни, — сообщает Republica.

Музыкант числился в группе с 1967 по 2016 и с 2020 по 2021 годы. Ricchi e Poveri — итальянский коллектив, который набрал наибольшую популярность в 1970-80-х годах. Они широко известны слушателями такими хитами, как „Che sarà“, „Sarà perché ti amo“ и „Mamma Maria“. Сейчас в состав Ricchi e Poveri входят Анджело Сотджу и Анджела Брамбати.

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