Таллиннский камерный оркестр открывает новую серию „Концертмейстеры“(1)
В четверг, 20 октября, в 19:00 в Белом зале Дома братства черноголовых начнется мероприятие с участием корифеев музыкальной жизни Финляндии – концерт дадут известные скрипачи Антти Тикканен и Минна Пенсола. Тикканен сыграет на скрипке Антонио Страдивари, а Пенсола – на скрипке работы ученика Страдивари, скрипичного мастера Карло Бергонци, самым известным владельцем которой был американский скрипач Айзек Стерн. Инструменты обоих музыкантов ранее принадлежали финскому дирижеру Пааво Берглунду.
Мероприятие положит начало новой серии концертов Таллиннского камерного оркестра „Концертмейстеры“, идея которой заключается в том, чтобы предложить именитым солистам возможность представить публике музыку по собственному выбору. Инициатором и художественным руководителем новой серии является Тыну Кальюсте.
„Мы играем очень много разных стилей и ритмов – начиная с импровизации Хиллборга практически в стиле рок-н-блюз и заканчивая ничуть не менее увлекательным Бранденбургским концертом Баха, который сейчас звучит как никогда актуально“, – рассказывает солистка Минна Пенсола.
По словам Пенсола, самые старые из вошедших в программу концерта произведений относятся к XVII веку, а новейшие – к современности.
Слушая современную музыку, при этом, можно испытать, как сдвигаются границы. „Концерт Хиллборга Минна играет на сольной скрипке. Альты и виолончели задают ритм, а вместо смычков у нас бамбуковые палки“, – добавляет Антти Тикканен.
„Если кто-то не уверен, нравится ли ему классика, хочется ли ему не концерт, „его“ ли это музыка, то следует вспомнить, что классическая музыка – это музыка, родившаяся за пять веков. У классики много стилей, на нее оказывали влияние и география, и исторические эпохи. Классика бывает разных столетий и десятилетий“, – отмечает Минна Пенсола и говорит, что на концерт всегда нужно приходить с открытой душой и быть готовым слушать и воспринимать.
Антти Тикканен и Минна Пенсола – активные деятели финской музыкальной жизни. Оба являются членами известного в мире музыкального коллектива Meta4, сотрудничают с финскими композиторами, имеют отношение к сериям хельсинских концертов „Klasariklubi“ и „PuKamaChamber“, а также к художественному руководству Финским барочным оркестром и пр. С этого года они также являются художественными руководителями Фестиваля камерной музыки в Кухмо – престижнейшего финского фестиваля.
После приглашенных солистов из Финляндии публику в серии „Концертмейстеры“ ждут выступления всемирно признанных эстонских исполнителей струнной музыки – начиная с Роберта Траксманна (18.11 в Музыкальной школе Хейно Эллера и 19.11 в Таллиннской школе музыки и балета MUBA), Ханса Кристиана Аавика (21.01 в Таллиннской школе музыки и балета MUBA) и Андреса Кальюсте (18.02 в Таллиннской школе музыки и балета MUBA).
В 2022/2023 Таллиннский камерный оркестр отмечает свой 30-й концертный сезон. Основателем, художественным руководителем и главным дирижером Таллиннского камерного оркестра является Тыну Кальюсте.