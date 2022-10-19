Таллиннский камерный оркестр открывает новую серию „Концертмейстеры“

Мероприятие положит начало новой серии концертов Таллиннского камерного оркестра „Концертмейстеры“, идея которой заключается в том, чтобы предложить именитым солистам возможность представить публике музыку по собственному выбору. Инициатором и художественным руководителем новой серии является Тыну Кальюсте.

„Мы играем очень много разных стилей и ритмов – начиная с импровизации Хиллборга практически в стиле рок-н-блюз и заканчивая ничуть не менее увлекательным Бранденбургским концертом Баха, который сейчас звучит как никогда актуально“, – рассказывает солистка Минна Пенсола.

По словам Пенсола, самые старые из вошедших в программу концерта произведений относятся к XVII веку, а новейшие – к современности.

Слушая современную музыку, при этом, можно испытать, как сдвигаются границы. „Концерт Хиллборга Минна играет на сольной скрипке. Альты и виолончели задают ритм, а вместо смычков у нас бамбуковые палки“, – добавляет Антти Тикканен.

„Если кто-то не уверен, нравится ли ему классика, хочется ли ему не концерт, „его“ ли это музыка, то следует вспомнить, что классическая музыка – это музыка, родившаяся за пять веков. У классики много стилей, на нее оказывали влияние и география, и исторические эпохи. Классика бывает разных столетий и десятилетий“, – отмечает Минна Пенсола и говорит, что на концерт всегда нужно приходить с открытой душой и быть готовым слушать и воспринимать.

Антти Тикканен и Минна Пенсола – активные деятели финской музыкальной жизни. Оба являются членами известного в мире музыкального коллектива Meta4, сотрудничают с финскими композиторами, имеют отношение к сериям хельсинских концертов „Klasariklubi“ и „PuKamaChamber“, а также к художественному руководству Финским барочным оркестром и пр. С этого года они также являются художественными руководителями Фестиваля камерной музыки в Кухмо – престижнейшего финского фестиваля.