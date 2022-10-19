Алексей Кортнев призвал отменить „Голубой огонек“

„Я вообще не представляю, в каком формате сейчас можно играть новогодний „Огонек“. Мне кажется, устраивать развлекательную программу в то время, когда происходят известные события в мире и в сопредельной стране, — это было бы просто безнравственно“, — высказался Кортнев.

Он отметил, что можно выпить шампанского и пожелать друг другу счастья, чтобы отпраздновать Новый год. Однако, по мнению Кортнева, „драть глотку и плясать“ не совсем уместно. Он также прокомментировал информацию о том, что певец Лев Лещенко пока не получил приглашение на съемки „Голубого огонька“.

„Я думаю, не получил Лев Валерьянович приглашение – и хорошо. Не опозорится прилюдно“, — заявил фронтмен „Несчастного случая“.