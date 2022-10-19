19.10.2022, 19:36
Умер Давид Кеосаян — сын Эдмонда и брат Тиграна Кеосаянов
ФОТО: Youtube
На 62-м году жизни ушёл из жизни актёр и режиссёр Давид Кеосаян. Подробности и причины смерти пока не сообщаются.
Давид Кеосаян – старший брат режиссера Тиграна Кеосаяна. Он родился 10 апреля 1961 года в Москве. В 1983 году окончил факультет журналистики в МГУ имени Ломоносова. Был членом Гильдии продюсеров России, а также Российской академии кинематографических искусств „Ника“.
В фильмографии Давида Кеосаяна – фильмы и сериалы „Бедная Саша“, „Марш Турецкого“, „Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского“, „Президент и его внучка“ и другие.