Умер Давид Кеосаян — сын Эдмонда и брат Тиграна Кеосаянов

Давид Кеосаян – старший брат режиссера Тиграна Кеосаяна. Он родился 10 апреля 1961 года в Москве. В 1983 году окончил факультет журналистики в МГУ имени Ломоносова. Был членом Гильдии продюсеров России, а также Российской академии кинематографических искусств „Ника“.