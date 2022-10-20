Украинцы добились отмены концертов Ани Лорак в Чехии и Германии

„В связи с нестабильной геополитической ситуацией организатор вынужден перенести концертный тур группы Ани Лорак на 2023 год“, — говорится в одном сообщении. А так аргументировали отмену выступлений на другом сайте: „В связи с усилением распространения коронавирусной инфекции, организатор вынужден перенести запланированный тур“. На официальном сайте звезды афиши просто исчезли без объяснений.

Однако не так давно концерты Лорак были отменены в Праге именно из-за протестов украинцев. И эта причина неофициально считается основной и сейчас.

После вторжения РФ в Украину Ани Лорак не высказалась в поддержку своей Родины. Появилась информация о том, что она покинула РФ, однако вскоре ее снова заметили в Москве, где она продолжает жить и работать.