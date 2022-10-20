В Kodulinna maja проходит выставка художественных фотографий „Вечное сияние чистой красоты“

Красота - это гармоничность, совершенство, упорядоченность, красота есть обещание счастья, это проявление божественного на земле, не зря же, мужчина, видя красивую женщину, застывает на мгновение и отключается от реальности.

Красота бывает „ускользающая“, „в изгнании“, „по - американски“, „требующая жертв“, „призрачная“, „великая“,“спасающая мир“ и очень разнообразная.

Мир меняется, мы меняемся вместе с ним. Каждый день происходит что-то новое, и мы решаем, что впустить в свою жизнь, и, выбирая лучшее, меняем мир, сея разумное, доброе, вечное. В этом и есть свобода выбора, которая дана человеку. Независимо от происходящего, есть вечные ценности, на которые мы можем опереться. И красота, проявляющаяся через образ женщины - это то, что дает нам силу, и делает мир прекраснее.

Помочь красоте проявиться - вот основная задача художника, фотографа, поэта, писателя.

„Время свито в кольцо, и пространство живо. Мы надеемся, что духи прошлого, так же, как и наши посетители Kodulinnа maja, будут рады посмотреть эту выставку и прикоснуться к прекрасному вечному“, - рассказала фотограф Виктория Баранова, являясь, по совместительству мастером художественной фотографии, создающим каждую работу как произведение искусства.

В проекте также принимали участие: Оксана Линде - художник-мейкапер, стилист, имеющая свой особенный стиль, которая умеет его воплощать, выделяя в женщинах их самые яркие стороны.

Ирина Олейник - автор украшений из бисера и камней, сложных по форме и содержанию, неоднократный призер многих выставок.

Марина Руссиян - художник по костюмам, работающая в разных стилях и создающая неповторимые многогранные образы.

Выставка будет открыта до 10 ноября, вход действует по музейному билету.

Kodulinna Maja (Gümnaasiumi 3) открыт в понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 18:00, во вторник, субботу и воскресенье с 14:00 до 18:00 часов.