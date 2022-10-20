Михеева раскрыла местонахождение Урганта

„Конечно, мы ведем и корпоративы вместе. И все у нас хорошо“, — ответила Михеева.

По ее словам, Ургант находится в Москве и у него „все замечательно и прекрасно“. Михеева отметила, что не раз выкладывала с шоуменом фотки у себя в социальной сети, но их „никто не видит“.