20.10.2022, 14:27
Михеева раскрыла местонахождение Урганта(3)
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Актриса Алла Михеева в интервью Teleprogramma.pro заявила, что шоумен Иван Ургант, уехавший после начала Россией войны на Украине, сейчас находится в Москве.
У артистки спросили общается ли она сейчас с телеведущим.
„Конечно, мы ведем и корпоративы вместе. И все у нас хорошо“, — ответила Михеева.
По ее словам, Ургант находится в Москве и у него „все замечательно и прекрасно“. Михеева отметила, что не раз выкладывала с шоуменом фотки у себя в социальной сети, но их „никто не видит“.