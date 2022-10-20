Шоубиз
20.10.2022, 14:27

Михеева раскрыла местонахождение Урганта

 (3)
screenshot
screenshot
ФОТО: screenshot

Актриса Алла Михеева в интервью Teleprogramma.pro заявила, что шоумен Иван Ургант, уехавший после начала Россией войны на Украине, сейчас находится в Москве.

У артистки спросили общается ли она сейчас с телеведущим.

„Конечно, мы ведем и корпоративы вместе. И все у нас хорошо“, — ответила Михеева.

По ее словам, Ургант находится в Москве и у него „все замечательно и прекрасно“. Михеева отметила, что не раз выкладывала с шоуменом фотки у себя в социальной сети, но их „никто не видит“.

Оставить комментарий Читать комментарии (3)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии