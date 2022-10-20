Шоубиз
20.10.2022, 15:38

Глюкоза раскрыла секрет своих крепких отношений с мужем

 
screenshot
screenshot
ФОТО: screenshot

Знаменитая своим голосом и клипами певица Глюкоза, в народе – Наталья Чистякова-Ионова поведала своим подписчикам секрет крепких отношений внутри семьи.

Уже больше шести лет певица замужем за бизнесменом Александром Чистяковым.

Оказалось, залог их счастливого брака: отсутствие какого-либо контроля за поведением супруга.

„Чем больше следишь за мужем, тем больше ему хочется убежать. Саша, например, может сказать, что идет тусоваться с друзьями без меня и вернуться только под утро. Никогда в жизни не посмотрю в его телефон, ведь если будет надобность – он сам все расскажет“, – делится мыслями Глюкоза.

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