Актриса Анна Большова сбила насмерть женщину

Сообщается, что ДТП произошло 14 октября в Калужской области. 46-летняя актриса театра и кино Анна Большова на своей немецкой иномарке стала виновником аварии и сбила женщину. Известно, что актриса в момент смертельного происшествия была трезва, а за рулем находилась одна.

Она сама позвонила в полицию, а затем вызвала скорую помощь. Инсайдер сообщает, что причиной аварии могло стать то, что актриса не увидела в темноте пешехода и случайно наехала на него.

Увы, спасти женщину не удалось. Она умерла на дороге до приезда врачей. Где сейчас Анна Большова не сообщается. Отметим, что актриса является заслуженной артисткой Российской Федерации. На протяжении многих лет она снимается в кино и играет в театре.

Славу ей принесла роль в рок-опере „Юнона и Авось“, где она выступала вместе с Николаем Караченцовым.

По материалам Telegram-канала Baza.