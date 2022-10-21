21.10.2022, 09:00
Певица Лийс Лемсалу делится советами о том, как выглядеть на миллион долларов(1)
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Лийс Лемсалу всегда выглядит идеально, но знаете ли вы, что одна из самых красивых певиц Эстонии сама делает себе макияж, а также любит самостоятельно ухаживать за бровями?
„Для меня три самые важные вещи: основа макияжа должна быть красивой, брови очень важны и обязательно чем-то накрасить губы“, - говорит Лийс о своем ежедневном макияже в блоге Stellarium, который цитирует Kroonika.
В том же интервью артистка говорит, что ухоженные брови - это ее собственная работа. Она любит химически их окрашивать, подравнивать и выщипывать их. По словам Лийс, брови идеально обрамляют лицо и являются началом общего образа. Лемсалу часто сама делает себе макияж перед выступлениями.