Певица Лийс Лемсалу делится советами о том, как выглядеть на миллион долларов

„Для меня три самые важные вещи: основа макияжа должна быть красивой, брови очень важны и обязательно чем-то накрасить губы“, - говорит Лийс о своем ежедневном макияже в блоге Stellarium, который цитирует Kroonika .

В том же интервью артистка говорит, что ухоженные брови - это ее собственная работа. Она любит химически их окрашивать, подравнивать и выщипывать их. По словам Лийс, брови идеально обрамляют лицо и являются началом общего образа. Лемсалу часто сама делает себе макияж перед выступлениями.