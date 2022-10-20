ВИДЕО | Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон был замечен в Рийгикогу за употреблением снюса

Видео начинается с того, что Петерсон достает из кармана куртки небольшую баночку снюса. Затем министр берет пустой стакан для воды, но не наливает в него воду. После этого он приподнимает губу левой рукой, а другой рукой засовывает никотиновую подушечку под губу. Видео, на котором Петерсон использует никотиновую подушечку, стало вирусным в социальной сети TikTok.