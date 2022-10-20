20.10.2022, 16:30
ВИДЕО | Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон был замечен в Рийгикогу за употреблением снюса(47)
Петерсон: „У меня серьезная зависимость“
ФОТО: Kuvatõmmis: YouTube: Riigikogu
На вчерашнем брифинге Рийгикогу произошел инцидент, попавший на видео. В частности, можно увидеть, как министр здоровья и труда Пеэп Петерсон кладет никотиновую подушечку под губу во время выступления премьер-министра Каи Каллас. Министр признался, что у него серьезная зависимость, пишет Kroonika.
Видео начинается с того, что Петерсон достает из кармана куртки небольшую баночку снюса. Затем министр берет пустой стакан для воды, но не наливает в него воду. После этого он приподнимает губу левой рукой, а другой рукой засовывает никотиновую подушечку под губу. Видео, на котором Петерсон использует никотиновую подушечку, стало вирусным в социальной сети TikTok.