Tопчик
20.10.2022, 16:30

ВИДЕО | Министр здоровья и труда Пеэп Петерсон был замечен в Рийгикогу за употреблением снюса

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Петерсон: „У меня серьезная зависимость“
Пеэп Петерсон на пресс-конференции в Рийгикогу
Пеэп Петерсон на пресс-конференции в Рийгикогу
ФОТО: Kuvatõmmis: YouTube: Riigikogu

На вчерашнем брифинге Рийгикогу произошел инцидент, попавший на видео. В частности, можно увидеть, как министр здоровья и труда Пеэп Петерсон кладет никотиновую подушечку под губу во время выступления премьер-министра Каи Каллас. Министр признался, что у него серьезная зависимость, пишет Kroonika.

Видео начинается с того, что Петерсон достает из кармана куртки небольшую баночку снюса. Затем министр берет пустой стакан для воды, но не наливает в него воду. После этого он приподнимает губу левой рукой, а другой рукой засовывает никотиновую подушечку под губу. Видео, на котором Петерсон использует никотиновую подушечку, стало вирусным в социальной сети TikTok.

В комментарии, данном газете Õhtuleht утром в четверг, Петерсон отмечает, что у него серьезная зависимость, с которой он обязательно сейчас начнет бороться. „Такое недопустимо, и это печально. Я обязательно буду более внимателен, чтобы подобное не повторилось“, - сказал министр здоровья и труда.

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