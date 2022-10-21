Уже полгода в роли пешехода! Миллионер Урмас Сыырумаа сильно превысил скорость и был лишен прав

„Ограничения скорости введены для обеспечения безопасности всех нас по уважительной причине, потому что со скоростью возрастает риск попасть в опасную ситуацию на дороге или стать участником дорожно-транспортного происшествия. Превышая скорость 75 км/ч и более на дороге с другими участниками дорожного движения, водитель потенциально подвергает риску свою жизнь, здоровье и имущество, а также других участников дорожного движения. Поскольку речь идет об очень высоком превышении скорости, полиция наложила штраф в размере 180 штрафных единиц и дополнительное наказание в виде лишения водительских прав на шесть месяцев“, - пояснил Kroonika руководитель Центра дорожного надзора Ханнес Кулламяэ.