Не упусти свой шанс! В Прибалтике проходит кастинг на фестиваль „Miss & Mrs Baltic States“

Фестиваль ориентирован на замужних и незамужних девушек. На данный момент идет набор участниц на кастинг.

Критерии отбора для „Mrs Baltic States“:

- Замужем

- От 20 до 45 лет

- Гражданство Литвы, Латвии или Эстонии

Критерии отбора для „Miss Baltic States“:

- Не замужем

- Без детей

- От 18 до 30 лет

- Гражданство Литвы, Латвии или Эстонии

Организаторы фестиваля обещают новый формат, непохожий на другие фестивали или конкурсы красоты. У каждой участницы будет возможность побороться за главную корону и титул фестиваля, реализовать свой творческий потенциал, получить профессиональный рост в сфере красоты, моделинга или личного бренда. Одним из главных призов станет участие на одном из международных конкурсов красоты.

Регистрация на фестиваль и подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте „Miss & Mrs Baltic States“ www.mrsbaltic.com.