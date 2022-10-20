Не упусти свой шанс! В Прибалтике проходит кастинг на фестиваль „Miss & Mrs Baltic States“
С 10 по 20 декабря в Риге пройдет новый фестиваль красоты, моды и таланта „Miss & Mrs Baltic States“ («Мисс и Миссис Прибалтика“), сообщает портал balticevents.info.
Это первый фестиваль такого формата, который охватывает сразу все страны Балтии.
Фестиваль ориентирован на замужних и незамужних девушек. На данный момент идет набор участниц на кастинг.
Критерии отбора для „Mrs Baltic States“:
- Замужем
- От 20 до 45 лет
- Гражданство Литвы, Латвии или Эстонии
Критерии отбора для „Miss Baltic States“:
- Не замужем
- Без детей
- От 18 до 30 лет
- Гражданство Литвы, Латвии или Эстонии
Организаторы фестиваля обещают новый формат, непохожий на другие фестивали или конкурсы красоты. У каждой участницы будет возможность побороться за главную корону и титул фестиваля, реализовать свой творческий потенциал, получить профессиональный рост в сфере красоты, моделинга или личного бренда. Одним из главных призов станет участие на одном из международных конкурсов красоты.
Регистрация на фестиваль и подробная информация о мероприятии доступна на официальном сайте „Miss & Mrs Baltic States“ www.mrsbaltic.com.