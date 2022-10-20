В Британии призывают бойкотировать сериал „Корона“ из-за клеветы на нового короля
В Великобритании разразился очередной скандал из-за сериала „Корона“, который рассказывает о жизни и правлении королевы Елизаветы II. Ряд британских членов правительства обвинили проект в клевете, сообщает газета Daily Mail.
В одном из эпизодов нового сезона сериала, премьера которого запланирована на ноябрь 2022 года, говорится, что принц Чарльз, ныне король Карл III, планировал устроить заговор вместе с занимавшим в то время пост премьер-министра Джоном Мейджором. Его целью было смещение Елизаветы II с британского престола.
Джон Мейджор отрицает наличие этих планов. По словам бывшего политика, он никогда не обсуждал подобное с принцем Чарльзом. Сам эпизод он назвал „бочкой злонамеренной чернухи“.
Анонимный инсайдер в разговоре с газетой отметил, что все происходящие в сериале события являются чистой выдумкой и создаются для коммерческого использования.
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